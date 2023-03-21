Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor

KADROYA KATILAN SON İSİM

Bu yıl, Martin McDonagh yönetmenliğindeki "The Banshess of Inisherin" ile kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan başarılı oyuncu Barry Keoghan, Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna katıldı.

Barry Keoghan'ın ise filmin ana kötü karakteri olarak projeye dahil olduğu ve Roma'yı 209'dan 211'e kadar yöneten Roma İmparatoru Geta'nın, diğer adıyla Publius Septimius Geta'nın kurgusal bir versiyonunu oynayacağı iddia ediliyor.