Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor

11 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör filmi, Ridley Scott imzasıyla yeniden beyazperdeye dönüyor. Serinin devam filminde Oscar ödüllü oyuncu Denzel Washington'ın rol alacağı duyuruldu.

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 1

Ridley Scott, beş dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe’a En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazandıran ünlü Gladyatör filmini 23 yıl sonra tekrar çekmeye hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 2

Ridley Scott'ın yenide yönetmenliğini üstleneceği ve "Aftersun" filmiyle son dönemde yıldızı parlayan Paul Mescal'ın başrolde yer alacağı yeni Gladyatör filmine efsane oyuncu Denzel Washington dahil oluyor.

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 3

"ROLÜ SES GETİRECEK"

Deadline'ın haberine göre kadrosunun giderek şekillenmeye başladığı filmde Washington'ın nasıl bir rol üstleneceği henüz açıklanmadı ancak oyuncunun "dikkat çekici" ve "ses getirecek" bir rolde olacağı belirtiliyor.

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 4

Yönetmen Ridley Scott ile American Gangster (2017) filminde çalışan Washington, 16 sene sonra Scott ile yeniden bir araya gelecek.

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 5

KADROYA KATILAN SON İSİM

Bu yıl, Martin McDonagh yönetmenliğindeki "The Banshess of Inisherin" ile kariyerinin ilk Oscar adaylığını alan başarılı oyuncu Barry Keoghan, Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna katıldı.

Barry Keoghan'ın ise filmin ana kötü karakteri olarak projeye dahil olduğu ve Roma'yı 209'dan 211'e kadar yöneten Roma İmparatoru Geta'nın, diğer adıyla Publius Septimius Geta'nın kurgusal bir versiyonunu oynayacağı iddia ediliyor.

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 6

YENİ FİLMİN KONUSU NE OLACAK?

Geçen ay çıkan haberlerde, yeni filmin, ilk filmde Maximus tarafından kurtarılan Joaquin Phoenix’in canlandırdığı zalim Commodus’un yeğeni Lucius’un hikayesinin anlatılacağı yazılmıştı. 

Lucius’un annesi Lucilla karakterini canlandıran Connie Nielsen’in, köle tüccarları tarafından evinden kaçırılan bir adam olan Juba'yı oynayan Djimon Hounsou ile birlikte filme geri döneceği söyleniyor.

Filmin sonunda Russell Crowe’un canlandırdığı karakter ölmüştü. Dolayısıyla Crowe'un yeni filmde yer alması beklenmiyor.

Gladyatör'ün devam filminin kadrosuna Denzel Washington dahil oluyor - 7

Denzel Washington, The Training Day (2001) filmiyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

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