Haftanın filmleri (10 Kasım 2023)

VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Haftanın komedi filmlerinden Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor.

En büyük hayali sevdiği kızla evlenmek olan Temel, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın babasını Müslüman yapmak zorundadır. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.