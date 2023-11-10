Haftanın filmleri (10 Kasım 2023)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta üçü yerli 5 film vizyona girecek. Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü The Marvels ile 90'lı yıllara damga vuran NSYNC grubunu 20 yıl sonra yeni bir şarkıda buluşturan Troller Hep Beraber filmleri bu hafta izleyiciyle buluşuyor.

Haftanın filmleri (10 Kasım 2023) - 1

THE MARVELS

Nia DaCosta yönetmenliğinde vizyona girecek The Marvels, Captain Marvel'ın yeni maceralarını konu ediniyor. Çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers, Yüce Zeka’dan intikamını alır. Ancak sonrasında zorlu bir görevi üstlenmek zorunda kalan süper kahraman, bir Kree devrimcisini solucan deliğine gönderince güçleri birbirine karışır. Dünyayı kurtarmak Captain Marvel, Ms. Marvel ve  S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau birlikte hareket etmek durumunda kalırlar.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (10 Kasım 2023) - 2

SENİ GÖRÜYORUM

Ender Mıhlar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, doğup büyüdükleri yerden ayrılıp, İstanbul'a gelerek kendilerine yeni hayatlar kuran üç kardeş Kaan, İbrahim ve Tankut'un hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (10 Kasım 2023) - 3

ASLAN HÜRKUŞ 3: ANKA ADASI

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya getirecek Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, Hürkuş ve arkadaşlarının yeryüzüne düşen bir gök taşının yaydığı manyetik alanla birlikte canlanan drone’lara karşı mücadelesini konu ediniyor.

Haftanın filmleri (10 Kasım 2023) - 4

VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI

Haftanın komedi filmlerinden Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediniyor.

En büyük hayali sevdiği kızla evlenmek olan Temel, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın babasını Müslüman yapmak zorundadır. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.

Haftanın filmleri (10 Kasım 2023) - 5

TROLLER HEP BERABER

Haftanın bir diğer animasyon filmi Troller Hep Beraber (Trolls Band Together), iki film boyunca mücadelelere atılan ve sonunda evlenen Poppy ve Branch çiftinin yeni serüvenini anlatıyor. Branch’in kardeşi Flloyd, müzik yeteneklerinden dolayı bir çift kötü pop star karakteri tarafından kaçırılır… Bunun üzerine Branch ve Poopy, diğer kardeşlerle yeniden bir araya gelerek Flloyd’u kurtarmak üzere korkunç ve duygusal bir yolculuğa çıkarlar.

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