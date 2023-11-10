Haftanın filmleri (10 Kasım 2023)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta üçü yerli 5 film vizyona girecek. Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü The Marvels ile 90'lı yıllara damga vuran NSYNC grubunu 20 yıl sonra yeni bir şarkıda buluşturan Troller Hep Beraber filmleri bu hafta izleyiciyle buluşuyor.
THE MARVELS
Nia DaCosta yönetmenliğinde vizyona girecek The Marvels, Captain Marvel'ın yeni maceralarını konu ediniyor. Çalınan kimliğini geri alan Carol Danvers, Yüce Zeka’dan intikamını alır. Ancak sonrasında zorlu bir görevi üstlenmek zorunda kalan süper kahraman, bir Kree devrimcisini solucan deliğine gönderince güçleri birbirine karışır. Dünyayı kurtarmak Captain Marvel, Ms. Marvel ve S. A. B. E. R astronotu olan Captain Monica Rambeau birlikte hareket etmek durumunda kalırlar.