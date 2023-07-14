Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023)
Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 7 film vizyona girecek.
MISSION: IMPOSSİBLE-ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BİRİNCİ BÖLÜM
"Görevimiz Tehlike" serisinin devam filmi "Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Pom Klementieff, Cary Elwes ve Indira Varma'nın rol aldığı film, yanlış kişilerin eline düşmeden önce tehlikeli bir silahın yerini bulmaya çalışan Ethan Hunt ve IMF ekibinin mücadelesini konu alıyor.
Filmin yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi.