Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023)

Sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli, 7 film vizyona girecek.

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 1

MISSION: IMPOSSİBLE-ÖLÜMCÜL HESAPLAŞMA BİRİNCİ BÖLÜM

"Görevimiz Tehlike" serisinin devam filmi "Mission: Impossible-Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm", aksiyon ve macera tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny, Pom Klementieff, Cary Elwes ve Indira Varma'nın rol aldığı film, yanlış kişilerin eline düşmeden önce tehlikeli bir silahın yerini bulmaya çalışan Ethan Hunt ve IMF ekibinin mücadelesini konu alıyor.

Filmin yönetmenliğini Christopher McQuarrie üstlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 2

TANRININ UNUTTUĞU YER

Hlynur Palmason'un yönettiği "Tanrının Unuttuğu Yer" filminde başrolleri Elliott Crosset Hove, Ingvar Sigurdsson ve Vic Carmen Sonne paylaştı.

İnanç, ölüm, doğa, aile, zaman ve ahlak kavramlarını işleyen yapım, kilise inşa etmek amacıyla 19. yüzyılda İzlanda'ya gelen Danimarkalı bir rahibin doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe asıl niyetinden, kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmasını anlatıyor.

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 3

HAROLD FRY'IN BEKLENMEDİK YOLCULUĞU

Jim Broadbent, Penelope Wilton ve Monika Gossmann'ın oynadığı "Harold Fry'ın Beklenmedik Yolculuğu" bir dram hikayesini ele alıyor. Hettie Macdonald'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin konusu özetle şöyle:

"Emekli bir memur olan Harold Fry, kanser olduğunu öğrendiği eski iş arkadaşı Queenie'ye moral vermek için bir mektup yazar. Sonra mektubu tam postaya verecekken, kendisi teslim etmeye karar verir ve arkadaşının yatırıldığı 800 km uzaktaki bakım evine doğru yürümeye başlar. Yürüyüşü sırasında geçmiş hataları, kayıpları ve başarılarıyla yüzleşir ve hayatını yeniden keşfeder."

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 4

ÇILGIN DOSTUM FİNNİK

Denis Chernov'un yönettiği Rus yapımı "Çılgın Dostum Finnik", yaşadığı evin sahipleriyle geçinemeyen tatlı Finnik'in, onları kendi yöntemleriyle bir bir kovmasını anlatıyor.

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 5

CİNNAS

Yerli yapımlar arasında yer alan "Cinnas"ın yönetmen koltuğunda Elvin Abdulla oturuyor. Film, cinler tarafından ele geçiren bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını konu alıyor.

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 6

SEMUR 4: MAHŞER

Hakkı Kaplan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu korku türündeki film, kendisine miras kalan evi satmaya çalışırken, kendisini korkunç olayların içerisinde bulan genç bir adamın hikayesini konu alıyor.

Haftanın filmleri (14 Temmuz 2023) - 7

RESİF: KANLI TAKİP

Andrew Traucki'nin yönettiği ABD ve Avustralya ortak yapımı "Resif: Kanlı Takip" haftanın korku filmlerinden.

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