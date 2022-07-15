Haftanın Filmleri (15 Temmuz 2022)

Külahıma Anlat



Okan Karacan, Tuğba Özay ve Max Bendo'nun rol aldığı Külahıma Anlat filmi Ahmet Karaağaç tarafından çekildi.

KONUSU

Mehmet Usta, Kahramanmaraş'ta babasından kendisine kalan dondurmacı dükkanını ayakta tutmaya çalışır. Yaşı ilerleyen Mehmet Usta, kendisine miras kalan bu işin devamı için umudunu oğlu Mert'e bağlar. İstanbul'da tahsilini bitiren Mert, dedesinin anlattığı hikayelerle büyümüştür ve dedesinin istediği gibi Maraş dondurmasını bir dünya markası haline getirmeyi amaçlar. Aynı zamanda çocukluk aşkı Mine ile evlenmenin hayalini kuran Mert, hedeflerini gerçeğe dönüştürebilmek için İstanbul'da setlerde figüranlık yapan arkadaşı Max ile Kahramanmaraş'a gider. Ancak Kahramanmaraş'ta onları bambaşka sürprizler beklemektedir.