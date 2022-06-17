Haftanın Filmleri (17 Haziran 2022)

Geçmişe Dönüş

Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinemaya çekecek Geçmişe Dönüş, peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının hikayesini konu ediniyor. Film, hafıza kaybı yaşayan kiralık bir suikastçı olan Alex’in emekli olmadan önce son bir görevle mücadele edişini anlatıyor.