Haftanın Filmleri (17 Haziran 2022)

Haberler | 17.06.2022 - 08:55 - Son Güncelleme : 17.06.2022 - 09:35
41 Kere Maşallah
Ahmet Kapucu’nun yönettiği; Ulaş İnan Torun, Ekin Türkmen ve Asuman Dabak gibi usta isimlerin rol aldığı kahkaha tufanına yol açacak 41 Kere Maşallah, aşık olduğu Pelin'e kavuşabilmek için daha önceden kendisine yapılan büyüden kurtulmaya çabalayan Naci'nin hikayesini anlatıyor.
Yaşamaya Bak
C'mon C'mon, radyo programcısı ve belgeselci Johnny'nin, üzerinde çalıştığı proje gereği eyaletler arasında yaptığı seyahatler boyunca minik yeğenine bakmak zorunda kalması sonrası ikili arasında oluşan bağı konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy yer alıyor.
Geçmişe Dönüş
Gerilim ve aksiyon tutkunlarını sinemaya çekecek Geçmişe Dönüş, peşindekilerden kurtulmak için çok geç olmadan yıllardır kazandığı becerilerini kullanmak zorunda olan bir suikastçının hikayesini konu ediniyor. Film, hafıza kaybı yaşayan kiralık bir suikastçı olan Alex’in emekli olmadan önce son bir görevle mücadele edişini anlatıyor.
Son Seans: MTTH
Korku üçlemesinin son filmi Son Seans: MTTH, çocukluğunda yaşadığı ebeveyn travması sebebiyle psikolojik sorunlar yaşayan Selim'in, rutin hayatına devam ederken bir yolculuk esnasında fobilerinin beklenmedik şekilde tetiklenmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.
Okul Tıraşı
Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı, şehir dışındaki bir yatılı okulda okuyan Yusuf'un bir anda rahatsızlanan arkadaşı Memo'yu hastaneye götürme talebinin okul yönetimi tarafından zamanında kabul görmemesi ve yoğun kar yağışıyla yolların kapanmasıyla birlikte gelişen olayları konu ediniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Cansu Fırıncı, Mahir İpek, Melih Selçuk, Ekin Koç, Münir Can Cindoruk yer alıyor
Mühr-ü Musallat-Perihan
Metin Kuru'nun yönettiği korku türündeki filmde Sena Yıldız, Ercan Özdal, Selahattin Taşdöğen, Nilüfer Aydan, Mehmet Güneş yer alıyor.
Asi Prenses
Hem çocukların hem de animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Asi Prenses, küçük bir yetim olan Pil’in hikayesini anlatıyor. Film, Roc-en-Brume şehrinin sokaklarında yaşayan Pil’in, üç evcilleştirilmiş gelinciğiyle ve prenses elbisesi giyerek kılık değiştirmesiyle çılgın bir maceraya atılmasını konu ediniyor.
Senkronik
Justin Benson ve Aaron Moorhead’in yönetmen koltuğunu paylaştığı bilim kurgu filmi Senkronik, New Orleans'ta iki sağlık çalışanının, gizemli bir kimyasalla ilişkilendirilen korkunç cinayetler sonrası değişen hayatlarını konu ediniyor.