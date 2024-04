Haftanın filmleri (19 Nisan 2024)

HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI: BÖLÜM 1

Efsaneleşen Harry Potter serisinin iki bölümden oluşan son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1) ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), Harry, Ron ve Hermione’nin Voldemort'un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkulukların arayışını konu ediniyor.