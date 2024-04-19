Haftanın filmleri (19 Nisan 2024)

AŞK FİLMİ

Deniz Denizciler’in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Aşk Filmi, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Gece, hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz, modellik yapmaktadır. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır.