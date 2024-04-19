Haftanın filmleri (19 Nisan 2024)
Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 14 film vizyona girecek.
MERAKLI KEDİNİN 10 YAŞAMI
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives), Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, 9.canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediniyor. Dünyadaki arıları kurtarmak için deneyler yapan, tatlı ve çalışkan sahibi Rose’un aksine Beckett’ın hayatı sadece yiyerek ve yatarak geçer. Dokuzuncu hayatını dikkatsizce kaybettikten sonra, kendisine ikinci bir şans verilmesi ve hatalarından ders çıkarabileceğini göstermesi için yalvarır. Elbette talebi ilk başta reddedilir, beklenmedik bir anda Kapı Bekçisi onun yeni bir yaşam grubuyla dünyaya dönmesine izin verir. Tabi hayata yeniden dönmesinin belirli koşulları olacaktır.