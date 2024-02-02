Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

ARGYLLE: GİZLİ CASUS

Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Samuel L. Jackson’lı kadrosuyla vizyona girecek Argylle: Gizli Casus, kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir casus hikayesini konu ediniyor. Hafıza kaybı yaşayan bir romancı, yavaş yavaş hafızasını geri kazanır ve adının Argylle olduğunu, bir zamanlar dünya çapında bir casus olduğunu hatırlar. Bu durumun ardından Argylle, kendisini dünyayı dolaşmasına neden olacak bir maceranın içinde bulur