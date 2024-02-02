Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi?

Sinema salonlarında bu hafta beşi yerli, 7 film vizyona girecek. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında İlker Çıtak imzalı Öğretmenler Odası filmi bulunuyor. Film, En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterildi.

Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 1

ARGYLLE: GİZLİ CASUS

Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Samuel L. Jackson’lı kadrosuyla vizyona girecek Argylle: Gizli Casus, kurgusal dünya ile gerçek dünya arasındaki çizginin bulanıklaştığı bir casus hikayesini konu ediniyor. Hafıza kaybı yaşayan bir romancı, yavaş yavaş hafızasını geri kazanır ve adının Argylle olduğunu, bir zamanlar dünya çapında bir casus olduğunu hatırlar. Bu durumun ardından Argylle, kendisini dünyayı dolaşmasına neden olacak bir maceranın içinde bulur

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Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 2

AŞK MEVSİMİ

Yönetmen koltuğunda Murat Şeker’in oturduğu Aşk Mevsimi, gençlik yıllarındaki tutkulu aşkların zaman geçtikçe nasıl şekillendiğini gözler önüne seriyor. Şirin ve Ali Yaman’ın hikayesi onlar henüz çok gençken Bozcaada’da başlar. Ancak geçen yılların ardından ilişkileri içinden çıkılmaz bir hal alır. Farklı zamanlarda aşk mevsimine kapılan Şirin ve Ali’nin hisleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. 

Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 3

EFSANE

Selçuk Aydemir yönetmenliğinde vizyona girecek haftanın komedi filmlerinden Efsane, izleyicileri başrollerini Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Cemile Canyurt’un paylaştığı bir kahkaha tufanına davet ediyor. Sadık, Çorum’da ailesiyle birlikte binlerce yıllık aile geleneğini sürdürerek yoğurtçuluk yapar. Yoğurtları yapan ve yoğurtların sırrını tek bilen kişi olan ailenin büyüğü dede, bir yaz günü kar yağmasıyla bu sırrı aileye açıklamak zorundadır. Birbirine küs olan İkiz kardeşler Sadık ve Özgür, dedelerinden el alıp yoğurdun sırrını öğrenebilmek için amansız bir mücadeleye girişir.

Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 4

SADIK AHMET

Senaristliğini Mert Dikmen’in üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Yonat’ın yaptığı Sadık Ahmet, Batı Trakya Türklerinin hak ve özgürlük mücadelesinin lideri olan Doktor Sadık Ahmet'in hayat hikayesini konu ediniyor. 1947 yılında Gümülcine’de doğan Sadık Ahmet, tıp eğitimini tamamlayarak doktor olur. Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türklerinin birçok hakkının devlet tarafından hiçe sayılması üzerine Dr. Sadık Ahmet, siyasi bir mücadeleye girişir.

Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 5

ÖĞRETMENLER ODASI

İlker Çatak yönetmenliğinde vizyona giren Almanya yapımı Öğretmenler Odası (The Teachers' Lounge),  öğretmenliğe yeni başlayan bir kadının okulda karşılaştığı hırsızlık olayıyla mücadelesini konu ediniyor. Hâlâ bozulmamış idealizmiyle hırsızlık olayını araştırmaya başlayan matematik öğretmeni Carla,  özellikle meslektaşları, ebeveynler ve öğrenciler arasında bir anlayış eksikliği ile karşılaşır. Asıl şüphelinin de Oskar değil onun annesi olduğunu öğrendiğindeyse ideallerinin gerçekle pek de örtüşmediğini fark eder…

"Teachers' Lounge" adlı filmi En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi.

Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 6

HANNAS 2

Haftanın korku filmlerinden Hannas 2, ailelerinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçmaya karar veren bir çiftin yaşadıklarını konu ediniyor. Ali ve Jale, ilişkilerini ailelerine açıkladıklarında beklenmedik bir tepki ile karşı karşıya kalırlar. Aileleri onların ilişkisine kesinlikle karşıdır. Ne olursa olsun birbirlerinden vazgeçmek istemeyen Ali ve Jale, şehir dışına kaçmaya karar verirler. Bir tanıdıklarının evinde kalan Ali ve Jale, burada paranormal olaylar yaşamaya başlar.

Haftanın filmleri (2 Şubat 2024) Hangi filmler vizyona girdi? - 7

BARS

Görkem Kasal, Münir Can Cindoruk ve Ali Seçkiner Alıcı'nın başrollerini paylaştığı film,  Anadolu Parsı'nın izini sürmeye koyulan iki zooloğun yolculuğunu anlatıyor.

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