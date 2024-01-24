Türk yönetmen İlker Çatak'ın "The Teachers' Lounge" filmi Oscar'a aday gösterildi

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı "Teachers' Lounge" filmi En İyi Uluslararası Film dalında Oscar'a aday gösterildi.

Almanya adına Oscar'a aday gösterilen filmin başrolünde Leonie Benesch yer alıyor.



2024 OSCAR ADAYLARI