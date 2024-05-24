Haftanın filmleri (24 Mayıs 2024)

FURIOSA: BİR MAD MAX DESTANI

Aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Furiosa: Bir Mad Max Destanı" filminin yönetmen koltuğunda George Miller oturuyor.

Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth ve Tom Burke'ün yer aldığı film, Mad Max serisinin 2015 yapımı filmi "Fury Road"da yer alan Furiosa karakterinin kökenlerini ve nasıl güçlü bir savaşçıya dönüştüğünü anlatıyor.