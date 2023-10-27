Haftanın filmleri (27 Ekim 2023)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film izleyiciyle buluşacak. Son dönemde Oppenheimer filmiyle gündemde olan İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın üç filmi yeniden vizyona girecek.
SON AKŞAM YEMEĞİ
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.
Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.