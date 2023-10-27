Haftanın filmleri (27 Ekim 2023)

MAVKA: ORMANIN ŞARKISI

Oleksandra Ruban ve Oleh Malamuzh'un birlikte yönettiği Ukrayna yapımı "Mavka: Ormanın Şarkısı" filmi ise evi olan ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken, yetenekli bir müzisyen ile tanışan Mavka'nın hayatının aşkı ile ormanın kalbinin koruyucusu olma görevi arasında seçim yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.