Haftanın filmleri (27 Ekim 2023)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film izleyiciyle buluşacak. Son dönemde Oppenheimer filmiyle gündemde olan İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın üç filmi yeniden vizyona girecek.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 1

SON AKŞAM YEMEĞİ

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi, Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu ediniyor.

Levent Onan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapımda, Engin Şenkan, Onur Tuna, Azra Aksu, Pelin Akil, Necip Memili, Mustafa Kırantepe, Yasemin Çonka, Nehir Gökdemir ve Aslı Tandoğan oynuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 2

ÇOK AŞK

Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğundu oturduğu "Çok Aşk", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı yapım, korsan film satıcısı adamın bir yandan sevdiği kızın diğer yandan da sinema tutkusunun peşinden koşmasını anlatıyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 3

OYUN BİTTİ

İlker Aksum, Can Nergis ve Melih Selçuk'un başrollerini paylaştığı "Oyun Bitti", air soft oyunları oynayan bir grup arkadaşın, başka bir air soft takımı tarafından aldıkları maç teklifinde yaşadıklarını konu ediniyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 4

BAŞLANGIÇ

Filmlerinde kullandığı çağdaş teknikler ve zaman kavramıyla oynamasıyla bilinen Christopher Nolan'ın üç filmi yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Leonardo DiCaprio'nun başrolünde olduğu 2009 tarihli "Başlangıç" görsel efektleri, Hans Zimmer imzalı müzikleri ve yıldız kadrosuyla Nolan'ın en iyi filmlerinden biri olarak nitelendiriliyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 5

YILDIZLARARASI

Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway ve Jessica Chastain'in yer aldığı 2014 tarihli bilim kurgu filmi, bir grup astronotun insanların yaşayabileceği yeni bir gezegen arayışını konu alıyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 6

TENET

John David Washington, Kenneth Branagh ve Robert Pattinson'in başrollerini paylaştığı film, zaman temasını işleyiş biçimiyle övgü topladı.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 7

BAS GAZA BAS

Til Schweiger yönetmenliğini yapıp, başrolünde Luna Schweiger ve Tim Oliver Schultz ile oynadığı 1991 yapımı "Manta"nın devam filmi, "Bas Gaza Bas" yarışçı Bertie ile onun yolundan gitmek isteyen oğlunun hikayesini anlatıyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 8

SIR ŞEYTANIN KURBANLARI

Haftanın yerli korku filmi "Sır Şeytanın Kurbanları"nın yönetmen koltuğunda Yavuz Duman oturuyor. Murat Sarıyıldız, Yavuz Duman ve Şehnaz Dilan'ın oynadığı yapım, seri cinayetlerin gündemde olduğu bir dönemde, bir başkomiserin satanik bir cinayeti araştırmasını odağına alıyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 9

MAVKA: ORMANIN ŞARKISI

Oleksandra Ruban ve Oleh Malamuzh'un birlikte yönettiği Ukrayna yapımı "Mavka: Ormanın Şarkısı" filmi ise evi olan ormanın içinde sessizce yaşamını sürdürürken, yetenekli bir müzisyen ile tanışan Mavka'nın hayatının aşkı ile ormanın kalbinin koruyucusu olma görevi arasında seçim yapmak zorunda kalmasını konu alıyor.

Haftanın filmleri (27 Ekim 2023) - 10

ÇOCUK VE BALIKÇIL

Japon yönetmen Hayao Miyazaki'nin anime filmi "Çocuk ve Balıkçıl", İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen ve küçük Mahito'yu izleyen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

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