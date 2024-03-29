Haftanın filmleri (29 Mart 2023)
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 9 film vizyona girecek.
HAYALET AVCILARI: ÜRPERTİ
Gil Kenan senaristliğinde ve yönetmenliğinde vizyona girecek Hayalet Avcıları: Ürperti (Ghostbusters: Frozen Empire), dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştiren yeni ve eski Hayalet Avcıları’nın hikayesini konu ediniyor.
Spengler ailesi, hayaletleri bir sonraki seviyeye taşımak gizli bir araştırma laboratuvarı geliştiren asıl Hayalet Avcıları ile bir ekip oluşturmak ister. Aile bu amaçla, her şeyin başlangıcı olan ikonik New York City itfaiyesine geri döner. Bu sırada eski bir eserin keşfiyle birlikte şeytani bir güç serbest kalır. Bu durumun ardından eski ve yeni Hayalet Avcıları ekibi, evlerini korumak ve dünyayı ikinci bir Buzul Çağı’ndan kurtarmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalır.