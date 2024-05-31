Haftanın filmleri (31 Mayıs 2024)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girecek.
KARANLIKTAN KAÇIŞ
Tuvana Türkay, Serhat Teoman, Saygın Soysal, Burak Sarımola, Asuman Dabak, Sefa Zengin, Ufuk Kaplan, Melih Özkaya ve İpek Arkan'ın rol aldığı "Karanlıktan Kaçış" izleyici ile buluşacak.
Tolga Toga'nın yönetmenliğini yaptığı film, yaşadığı büyük ihanetin ardından derin bir bunalıma sürüklenen ve şehrin karmaşasından uzaklaşarak sakin bir orman evine yerleşen başarılı bir gazetecinin, beklenmedik bir kaza sonucu tanıştığı genç kız yüzünden planlarının alt üst olmasını anlatıyor.