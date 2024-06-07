Haftanın filmleri (7 Haziran 2024)

BAD BOYS: YA HEP YA HİÇ

Haftanın aksiyon filmlerinden Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die), şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus’un hikayesini konu ediniyor. Yüzbaşı Howard haksız yere uyuşturucuyla ilgili suçlarla itham edilir. Bu durum üzerine Bad Boys onun adını temize çıkarmak için harekete geçer. Araştırmalarını ilerletip, gerçeğe adım adım yaklaşan Mike ve Marcus, bu sırada büyük bir iftira ile karşı karşıya kalır. Artık ikili başlarına ödül konulan kaçaklardır. Polis tarafından takip edilen, kartellerin hedefindeki Mike ve Marcus, davayı çözmek için kanunların dışında ve kendi kurallarına göre çalışmak zorundadır.