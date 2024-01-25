Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz!
Dünya turnesinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Madonna iddialara yanıt verdi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, sahneye geç çıktığı için hayranlarının tepkisini çekmişti.