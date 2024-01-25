Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz!

AÇIKLAMA GELDİ

New York konserine giden iki kişi şarkıcıya dava açmıştı. 65 yaşındaki şarkıcının davası hakkında konuşan temsilcileri "Barclays'deki konser planlandığı gibi başladı, yalnızca 13 Aralık'ta sesle ilgili teknik bir arıza vardı. Bu sorun gecikmeye yol açtı ve basında haberleri yapıldı. Bu davaya karşı çıkacağız" açıklamasında bulundu.