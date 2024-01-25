Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz!

Dünya turnesinde sahneye geç çıktığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Madonna iddialara yanıt verdi.

Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz! - 1

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Madonna, 15 Temmuz'da başlayacak olan "Celebration" (Kutlama) adlı turnesine kısa bir süre kala ciddi bir bakteriyel enfeksiyon geçirerek yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Tedavisinin ardından dünya turnesine Londra'da başlayan yıldız, müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Canlı performansları ve sahne gösterileriyle adından söz ettiren Madonna, sahneye geç çıktığı için hayranlarının tepkisini çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz! - 2

AÇIKLAMA GELDİ

New York konserine giden iki kişi şarkıcıya dava açmıştı. 65 yaşındaki şarkıcının davası hakkında konuşan temsilcileri "Barclays'deki konser planlandığı gibi başladı, yalnızca 13 Aralık'ta sesle ilgili teknik bir arıza vardı. Bu sorun gecikmeye yol açtı ve basında haberleri yapıldı. Bu davaya karşı çıkacağız" açıklamasında bulundu.

Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz! - 3

"BİR KRALİÇE ASLA GEÇ KALMAZ"

Madonna, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da şarkıcısının konser esnasında "Bir kraliçe asla geç kalmaz" demesi davaya gönderme olarak nitelendirildi.

Hakkında dava açılan Madonna: Bir kraliçe asla geç kalmaz! - 4

NE OLMUŞTU?

Şarkıcının konserine giden Michael Fellows ve Jonathan Hadden adlı iki kişi, Madonna'nın söz verilen konser başlangıç saatine sadık kalmadığını öne sürerek şarkıcıya dava açtı.

13 Aralık'ta New York'ta Barclays Center'da düzenlenen konsere gelen hayranlar, konserin 20:30'da başlamasını gerekirken 22:30'da başladığını dile getirdi. Geç başlayan konserin geç bitmesi, toplu taşıma seçeneklerini de azalttığı için konsere gidenleri zor durumda bıraktı.

Benzer bir durum 2016 yılında da yaşanmıştı. Rebel Heart Turnesi'ne çıkan Madonna, konserlerine iki saat geç çıktığı için tepki çekmişti.

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