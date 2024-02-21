Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular

OSCAR'A GERİ SAYIM

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti.

Oscar yarışının galibinin kim olacağı merak konusu olmaya devam ederken geçmişte hangi oyuncuların Oscar'a aday gösterilip gösterilmediği merak konusu oldu.

İşte muhteşem perfromanslarına rağman Oscar adayı olmayan ünlü oyuncular ve öne çıkan filmleri...