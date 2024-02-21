Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular

Oscar Ödülleri için geri sayım resmen başladı! Film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nin bu yılki adayları arasında yer alan Oppenheimer yıldızları Emily Blunt ile Cillian Murphy, ilk kez Akademi tarafından adaylığa layık görüldü. Sinema tarihi boyunca birçok başarılı isim, performanslarıyla övgü toplasa da Oscar'a aday gösterilmedi. İşte Oscar'a aday gösterilmediğine şaşıracağınız isimler...

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 1

OSCAR'A GERİ SAYIM

Bu yıl 96’ncısı düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nin adayları belli oldu. Los Angeles'ta düzenlenecek törenin sunuculuğunu yine ünlü talk şov sunucusu Jimmy Kimmel üstlenecek. Ödüller, Dolby Theatre'da gerçekleşen görkemli törenle 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak.

Christopher Nolan imzalı Oppenheimer filmi 13 adaylık ile zirveye yerleşirken Barbie filmi 8 adaylık elde etti. 

Oscar yarışının galibinin kim olacağı merak konusu olmaya devam ederken geçmişte hangi oyuncuların Oscar'a aday gösterilip gösterilmediği merak konusu oldu.

İşte muhteşem perfromanslarına rağman Oscar adayı olmayan ünlü oyuncular ve öne çıkan filmleri...

N-LIFE HABERLERİ

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 2

Jim Carrey

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

The Truman Show

The Mask

Man on the Moon

How the Grinch Stole Christmas

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 3

Meg Ryan

 

When Harry Met Sally

Sleepless in Seattle

You’ve Got Mail

City of Angels

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 4

Cameron Diaz

Being John Malkovich

Vanilla Sky

There’s Something About Mary

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 5

Jennifer Lopez

Selena

Out of Sight

Hustlers

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 6

Demi Moore

Ghost

A Few Good Men

Mortal Thoughts

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 7

Alan Rickman

Die Hard

Robin Hood: Prince of Thieves

Love, Actually

Harry Potter

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 8

Richard Gere

Chicago

Pretty Woman

An Officer and a Gentleman

Unfaithful

Arbitrage

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 9

Bruce Willis

Die Hard

Pulp Fiction

Moonrise Kingdom

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 10

Wesley Snipes

White Men Can’t Jump

New Jack City

King of New York

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 11

Donald Sutherland

Ordinary People

Without Limits

Pride and Prejudice

The Hunger Games

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 12

Thandiwe Newton

Beloved

Crash

For Colored Girls

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 13

Jennifer Aniston

Cake

We’re the Millers

The Good Girl

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 14

Steve Martin


Pennies from Heaven

Father of the Bride

Parenthood

It’s Complicated

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 15

Kevin Bacon

The River Wild

Apollo 13

Mystic River

Murder in the First

Hala Oscar adayı olmadığına şaşıracağınız efsane oyuncular - 16

Ewan McGregor

Moulin Rouge

Trainspotting

The Impossible

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