Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar
Müzik sektöründe başarılı olup aynı zamanda oyunculuk yapan birçok ünlü isim bulunuyor. Jennifer Lopez, Rihanna ve Harry Styles bu isimlerden birkaçı. Ancak Hollywood'daki diğer oyuncular gibi en yetenekli pop yıldızları bile istediği her rolü alamadı. İşte istedikleri roü kaçıran ünlüler...
Şarkıcı Rihanna, Mad Max: Fury Road filminde rol almak için seçmelere katıldı.
George Miller imzalı filmde rol alamayan şarkıcı, Oceans's 8, Home, Battleship gibi filmlerde yer aldı.