Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar

Müzik sektöründe başarılı olup aynı zamanda oyunculuk yapan birçok ünlü isim bulunuyor. Jennifer Lopez, Rihanna ve Harry Styles bu isimlerden birkaçı. Ancak Hollywood'daki diğer oyuncular gibi en yetenekli pop yıldızları bile istediği her rolü alamadı. İşte istedikleri roü kaçıran ünlüler...

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 1

Şarkıcı Rihanna, Mad Max: Fury Road filminde rol almak için seçmelere katıldı.

George Miller imzalı filmde rol alamayan  şarkıcı, Oceans's 8, Home, Battleship gibi filmlerde yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 2

Şarkıcılık kariyeriyle tanınsa da Jennifer Lopez, aksiyondan komediye birçok filmde başrolü üstlendi.

Ancak Lopez, Showgirls filminde rol almak istemişti. Şarkıcı "Hayatımın en kötü deneme çekimi olduğunu hatırlıyorum" dedi.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 3

"Popun Kralı" Michael Jackson'ın X-Men filmlerindeki Profesör Charles Xavier'ı canlandırmak istediğini biliyor muydunuz?

Ancak, karakterin daha yaşlı olması gerekiyordu. Jackson "Makyajla yapabiliriz" dese de rol Patrick Stewart'ın oldu.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 4

Pop müziğin sevilen ismi Britney Spears birkaç filmde rol almayı başardı ancak Spears'ın asıl istediği rol The Notebook filmindeki Allie karakteriydi.

Filmde, Ryan Gosling ile Rachel McAdams başrolleri paylaştı.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 5

Rapçi Eminem de "The Monster" şarkısında düet yaptığı Rihanna gibi Mad Max: Fury Road filminde rol almak istemişti.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 6

Joe Jonas, The Amazing Spider-Man filmine Peter Parker rolünü canlandırmak için seçmelere katılmıştı.

Spider-Man rolü, Andrew Garfield'ın oldu.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 7

Şarkıcı Lizzo, The Little Mermaid filminde Ursula karakterini canlandırmak istemişti ancak rolü Melissa McCarthy'ye kaptırdı.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 8

Don't Worry Darling ve Dunkink gibi filmlerde rol alan Harry Styles, Elvis Presley'i canladırmak istemişti.

Baz Luhrman imzalı Elvis filminde, efsane şarkıcıya Austin Butler hayat verdi.

Hayalini kurduğu rolü kaçıran dünyaca ünlü şarkıcılar - 9

Şarkılarıyla rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift, Les Miserables (Sefiller) filminde rol almak istemişti.

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