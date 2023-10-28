Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE GÖRÜŞME

Görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kalmasıyla, Hollywood'un bazı isimleri grevi düzenleyen SAG-AFTRA'nın başkanıyla bir araya gelme kararı aldı.

Aralarında George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry ve Scarlett Johansson'ın olduğu Hollywood'un en etkili isimleri greve öncülük eden başkan Fran Drescher ile arabulucu Duncan Crabtree-Ireland bir araya geldi.

Oyuncuların grevini sonlandırmak isteyen yıldızlar, SAG-AFTRA oyuncular birliğine teklif sundu.

Zoom üzerinden yapılan görüşmede, Hollywood yıldızlarının SAG-AFTRA’ya 150 milyon dolar teklif ettiği ortaya çıktı.