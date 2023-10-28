Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi
Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınması üzerine sektörün en çok kazanan oyuncuları SAG-AFTRA’ya milyonlarca dolar teklif etmişti. Binlerce birlik üyesi greve destek verdiklerini duyurdu.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.
21 Ekim'de grev, 100. gününe ulaşmıştı.