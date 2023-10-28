Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi

Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınması üzerine sektörün en çok kazanan oyuncuları SAG-AFTRA’ya milyonlarca dolar teklif etmişti. Binlerce birlik üyesi greve destek verdiklerini duyurdu.

Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi - 1

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

21 Ekim'de grev, 100. gününe ulaşmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi - 2

BİNLERCE OYUNCU DESTEK VERDİ

Hollywood Reporter'ın haberine göre, binlerce SAG-AFTRA üyesi greve destek verdiği duyurdu ve desteklerini açık bir mektupta dile getirdi.

Bu isimler arasında Julia Louis-Dreyfus, Cynthia Nixon, Leslie Odom Jr., Demi Moore, Jesse Tyler Ferguson, Jon Hamm, Mark Ruffalo, Jonathan Groff, Kate Walsh, Chelsea Handler gibi isimler bulunuyor.

SAG-AFTRA üyelerinin "Bunca yolu şimdi boyun eğmek için gelmedik" dediği belirtildi.

Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi - 3

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE GÖRÜŞME

Görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kalmasıyla, Hollywood'un bazı isimleri grevi düzenleyen SAG-AFTRA'nın başkanıyla bir araya gelme kararı aldı.

Aralarında George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry ve Scarlett Johansson'ın olduğu Hollywood'un en etkili isimleri greve öncülük eden başkan Fran Drescher ile arabulucu Duncan Crabtree-Ireland bir araya geldi.
Oyuncuların grevini sonlandırmak isteyen yıldızlar, SAG-AFTRA oyuncular birliğine teklif sundu.

Zoom üzerinden yapılan görüşmede, Hollywood yıldızlarının SAG-AFTRA’ya 150 milyon dolar teklif ettiği ortaya çıktı.

Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi - 4

"GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ KAPATMAK İÇİN YOLLAR ARIYORUZ"

Deadline'a konuşan Clooney, “En çok kazananların çoğu çözümün parçası olmak istiyor. Sendikaya daha fazla ödeme yapmamızın adil olduğunu düşünüyoruz. Görüşmeler devam edecek ama bu işte birlikte olduğuzu göstermek istiyoruz ve oyuncular arasındaki gelir eşitsizliğini kapatmak için yollar arıyoruz" dedi. 150 milyon dolar sayesinde, sendikaya destek sağlanacak ve sağlık yardımları iyileştirilebilecek.

Hollywood grevine katılım artıyor: Binlerce oyuncu destek verdi - 5

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu. Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı. Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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