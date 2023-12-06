Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer!

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 1

SAG-AFTRA'dan yapılan açıklamada, anlaşmaya dair oylamanın sendika üyelerinin yüzde 38'inin katılımıyla tamamlandığı ve yüzde 78 "evet" oyunun çıktığı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 2

Açıklamada, oylamaya yalnızca greve giden 60 bin oyuncunun değil, sendikanın 145 bin üyesinin tamamının katılımına olanak sağlandığı kaydedildi.

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 3

SAG-AFTRA Yöneticisi Duncan Crabtree-Ireland, 3 yıllık sözleşme kapsamında, sendika üyelerine yüzde 7'lik ücret artışı yapıldığının, sözleşmenin 2'nci ve 3'üncü yıllarında ücret revizyonunun yapılacağının, oyuncuların ortaya çıkardıkları işlerin ileriki yıllarda içerik sağlayıcıları tarafından da kullanılması durumunda ek ücret alacaklarının kararlaştırıldığını aktardı.

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 4

Crabtree-Ireland, AMPTP ile varılan anlaşmada, oyuncuların yapay zeka aracılığıyla yapımlarda kullanılmasına ilişkin kaygılarının giderilmesinden memnun kaldığını dile getirdi.

SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher de oyuncuların yapay zeka aracılığıyla yapımlarda kullanılmasının ancak oyuncunun onayıyla kabul edileceğini ve tazminatın anlaşma sürecinde kabul edilmediğini ifade etmişti. 

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 5

"BÜYÜK BİR ZAFER"

Drescher "Bu anlaşma, çalışan tüm sanatçılar için büyük bir zafer ve sektör için yeni bir dönemin doğuşunu işaret ediyor" dedi.

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 6

AMPTP ile 8 Kasım'da varılan ve SAG-AFTRA yönetim kurulunun yüzde 86 oyuyla onaylanan taslak anlaşma, 13 Kasım'da da sendika üyelerinin oylamasına sunulmuştu.

Sendika üyelerinin anlaşmayı reddetmesi durumunda, sendika yöneticilerinin anlaşma masasına geri dönmesi veya sendikanın tekrar greve gitmesi bekleniyordu.

Hollywood oyuncularının grevi sonlandı: Büyük bir zafer! - 7

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu. Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı. Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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