Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler

Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev büyüyor! Yazarların bir süredir devam eden grevine bu sefer oyuncular da dahil oldu. Ünlü oyuncular, son 63 yılın en büyük Hollywood grevince ellerinde pankartlarla yürüdü.

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 1

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.

Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği'nin (SAG-AFTRA) grevi dün resmen başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 2

STÜDYOLARIN ÖNÜNDE TOPLANDILAR

1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde, yüzlerce oyuncu Los Angeles'taki Warner Bros, Paramount, Netflix, Disney, Amazon, Sony, 20th Century Fox ve Sunset Gower gibi büyük film ve televizyon stüdyolarının önünde toplandı.

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 3

Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü. 

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 4

"Ted Lasso" dizisinin Emmy ödüllü yıldızı Jason Sudeikis ve usta oyuncu Susan Sarandon, son 63 senenin en büyük Hollywood grevinde yer aldı.

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 5

TAMAMEN DURABİLİR

Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durabileceği tahmin ediliyor. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.

Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 6

YIL SONUNA DEK SÜREBİLİR

"Succession" dizisinin yıldızı Brian Cox, BBC'ye verdiği röportajda grevin yıl sonuna kadar sürebileceğini ifade etti.

Dijital platformları eleştiren usta oyuncu, "Bu platformlarda büyük paralar dönüyor ve amaçları bu parayı yazarlar veya oyuncularla paylaşmak değil" dedi.

Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler - 7

FİLMLERİNİN REKLAMINI YAPMALARI YASAK

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine girmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

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