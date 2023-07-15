Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler
Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da grev büyüyor! Yazarların bir süredir devam eden grevine bu sefer oyuncular da dahil oldu. Ünlü oyuncular, son 63 yılın en büyük Hollywood grevince ellerinde pankartlarla yürüdü.
63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. 10 hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.
Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği'nin (SAG-AFTRA) grevi dün resmen başladı.