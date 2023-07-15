Hollywood yıldızları grevde: Pankartlarla sokağa döküldüler

TAMAMEN DURABİLİR

Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durabileceği tahmin ediliyor. Stranger Things, Family Guy ve The Simpsons gibi dizilerin devam sezonlarının da bu grevden etkileneceği öngörülüyor.

Aktörlerin de greve gitmesiyle Hollywood'da yapımların ilk kez tamamen durma noktasına gelebileceği ifade ediliyor.