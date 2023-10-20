Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler
Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınması üzerine sektörün en çok kazanan oyuncuları SAG-AFTRA'nın başkanıyla görüşmüştü. Yıldızların grevi sonlandırmak için SAG-AFTRA’ya milyonlarca dolar teklif ettiği ortaya çıktı.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.