Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler

Hollywood'daki grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmelerin askıya alınması üzerine sektörün en çok kazanan oyuncuları SAG-AFTRA'nın başkanıyla görüşmüştü. Yıldızların grevi sonlandırmak için SAG-AFTRA’ya milyonlarca dolar teklif ettiği ortaya çıktı.

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 1

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 2

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE GÖRÜŞME

Görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kalmasıyla, Hollywood'un bazı isimleri grevi düzenleyen SAG-AFTRA'nın başkanıyla bir araya gelme kararı aldı.

Aralarında George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry ve Scarlett Johansson'ın olduğu Hollywood'un en etkili isimleri greve öncülük eden başkan Fran Drescher ile arabulucu Duncan Crabtree-Ireland bir araya geldi.

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 3

150 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Oyuncuların grevini sonlandırmak isteyen yıldızlar, SAG-AFTRA oyuncular birliğine teklif sundu.

Zoom üzerinden yapılan görüşmede, Hollywood yıldızlarının SAG-AFTRA’ya 150 milyon dolar teklif ettiği ortaya çıktı.

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 4

"GELİR EŞİTSİZLİĞİNİ KAPATMAK İÇİN YOLLAR ARIYORUZ"

Deadline'a konuşan Clooney, “En çok kazananların çoğu çözümün parçası olmak istiyor. Sendikaya daha fazla ödeme yapmamızın adil olduğunu düşünüyoruz. Görüşmeler devam edecek ama bu işte birlikte olduğuzu göstermek istiyoruz ve oyuncular arasındaki gelir eşitsizliğini kapatmak için yollar arıyoruz" dedi.

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 5

150 milyon dolar sayesinde, sendikaya destek sağlanacak ve sağlık yardımları iyileştirilebilecek.

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 6

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu. Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

Hollywood yıldızları grevi bitirmek istiyor: Milyonlarca dolar teklif ettiler - 7

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

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