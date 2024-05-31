"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı

İspanyol aktör ve yönetmen Antonio Banderas'ın, 1979 tarihli orijinal Broadway prodüksiyonuna dayanan yeni müzikali "They’re Playing our Song" un İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Soho CaixaBank Tiyatrosu'nda basına ön gösterimi yapıldı. Müzikalin prömiyeri 6 haziran'da gerçekleştirilecek. Banderasgösterim öncesi konuşma yaptı.

"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 1

İspanyol aktör ve yönetmen Antonio Banderas'ın, yeni müzikali "They’re Playing our Song" Un basın ön gösterimi yapıldı.

N-LIFE HABERLERİ

"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 2

Broadway prodüksiyonuna dayanan müzikalin  basına ön gösterimi İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Soho CaixaBank Tiyatrosu'nda yapıldı.

"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 3

Müzikalin prömiyeri 6 haziran'da gerçekleştirilecek.

"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 4
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 5
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 6
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 7
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 8
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 9
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 10
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 11
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 12
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 13
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 14
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 15
"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı - 16
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