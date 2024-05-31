"They’re Playing our Song" müzikalinin basına ön gösterimi yapıldı
İspanyol aktör ve yönetmen Antonio Banderas'ın, 1979 tarihli orijinal Broadway prodüksiyonuna dayanan yeni müzikali "They’re Playing our Song" un İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Soho CaixaBank Tiyatrosu'nda basına ön gösterimi yapıldı. Müzikalin prömiyeri 6 haziran'da gerçekleştirilecek. Banderasgösterim öncesi konuşma yaptı.
İspanyol aktör ve yönetmen Antonio Banderas'ın, yeni müzikali "They’re Playing our Song" Un basın ön gösterimi yapıldı.