Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Oyuncu şimdi de yönetmen koltuğuna oturacak.

Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda - 1

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. "Jean Du Barry" filmiyle geçtiğimiz yıl beyazperdeye geri dönen oyuncu, şimdi de yönetmen koltuğunda.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda - 2

Oyuncu, "Modi" adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin en büyük sürprizi ise usta oyuncu Al Pacino.

Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda - 3

"Baba" filminin usta oyuncusu, filmde Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat'a hayat verecek.

Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda - 4

27 YIL SONRA YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Depp, 1997 tarihli The Brave filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. "Modi" aynı zaman oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer alacağı en büyük çaplı proje olacak.

Depp, "Al Pacino bu filmi çekmemi istedi, Pacino'yu nasıl reddedebilirim?" dedi.

Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda - 5

MODI KONUSU

Film, İtalyan sanatçı Amedeo Modigliani'nin I. Dünya Savaşı esnasında Paris sokaklarında ve barlarında yaşadığı kaos dolu 48 saati konu alacak.

Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda - 6

MODI KADROSU

Filmde Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Stephen Graham, Bruno Gouery, Ryan McParland, Luisa Ranieri ve Sally Phillips gibi isimler yer alacak.

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