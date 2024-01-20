Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı. Oyuncu şimdi de yönetmen koltuğuna oturacak.
Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası nedeniyle prestiji sarsılan ABD'li oyuncu Johnny Depp, kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı. "Jean Du Barry" filmiyle geçtiğimiz yıl beyazperdeye geri dönen oyuncu, şimdi de yönetmen koltuğunda.