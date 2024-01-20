Hollywood'da büyük buluşma: Johnny Depp yönetmen koltuğunda, Al Pacino kadroda

27 YIL SONRA YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Depp, 1997 tarihli The Brave filminden bu yana ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak. "Modi" aynı zaman oyuncunun, Amber Heard davasını kazandığı günden bu yana yer alacağı en büyük çaplı proje olacak.

Depp, "Al Pacino bu filmi çekmemi istedi, Pacino'yu nasıl reddedebilirim?" dedi.