İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi

"BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA İLGİYLE KARŞILAŞTIK"

Konserin organizatör firması RJ Yapım’ın yöneticisi Ramazan Caboğlu, İsraillilerden beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Caboğlu, "Bir coşku bekliyorduk ama beklentimizin çok çok üstündeydi. Uzun zamandır konser veremediğinden dolayı bir beklenti vardı. Ama gerçekten böyle bir coşkuyu beklemiyorduk. Müthiş bir hasret giderildi. İbrahim Tatlıses’e köklü ve geçmişten gelen hayranlığı olan insanlar vardı. İbrahim Tatlıses şarkılarıyla büyüyen bir nesil gördük burada" diye konuştu.