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İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi

Haberler - Anadolu Ajansı | 29.06.2022 - 12:53

İbrahim Tatlıses İsrail’de sahneye çıktı. Kudüs’teki konser mekanı 'Sultan'ın Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi. Tatlıses, İsrail'de beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 1

 yıllar sonra yeniden 'de konser verdi. Sanatçı, daha önce 2005 yılında İsrail’in Tel Aviv kentinde bir konser vermiş ve hayranlarından büyük ilgi görmüştü.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 2

Batı ’teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan’s Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 3

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 4

Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım" dedi.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 5

Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 6

"BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA İLGİYLE KARŞILAŞTIK"

Konserin organizatör firması RJ Yapım’ın yöneticisi Ramazan Caboğlu, İsraillilerden beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Caboğlu, "Bir coşku bekliyorduk ama beklentimizin çok çok üstündeydi. Uzun zamandır konser veremediğinden dolayı bir beklenti vardı. Ama gerçekten böyle bir coşkuyu beklemiyorduk. Müthiş bir hasret giderildi. İbrahim Tatlıses’e köklü ve geçmişten gelen hayranlığı olan insanlar vardı. İbrahim Tatlıses şarkılarıyla büyüyen bir nesil gördük burada" diye konuştu.

İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 7

İşte İbrahim Tatlıses'in İsrail konserinden yansıyan kareler...

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İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 10
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 11
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 12
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 13
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 14
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 15
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 16
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 17
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 18
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 19
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 20
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 21
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 22
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 23
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 24
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 25
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 26
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 27
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İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 29
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İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 32
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 33
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 34
İbrahim Tatlıses İsrail’de konser verdi - 35
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