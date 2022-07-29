İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması

İLHAN İREM'İN VASİYETİ

Sanatçı İlhan İrem (67) tedavi gördüğü İstanbul Maslak'taki bir hastanede hayatını kaybetti. 2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İrem'in eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı.



