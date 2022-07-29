İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması

Haberler | 29.07.2022 - 10:05
Sanatçı İlhan İrem (67) tedavi gördüğü İstanbul Maslak'taki bir hastanede hayatını kaybetti. 2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İrem'in eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı.
Hansu İrem, “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” dedi.
Hansu İrem, vasiyetin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle töreni cumartesi gününe planladıklarını söyledi.
Usta sanatçının cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.
Fotoğraf: Eurovision 1988 finaline katılan İlhan İrem, 13 Şubat'ta "Yurtta Barış Dünyada Barış" başlıklı parçayı seslendirmişti.