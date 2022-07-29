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İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması

Haberler | 29.07.2022 - 10:05

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan İlhan İrem’in (67) vefatının ardından konuşan İlhan İrem'in eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyetini ve cenaze ayrıntılarını açıkladı.

İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması - 1

İLHAN İREM'İN VASİYETİ

Sanatçı İlhan İrem (67) tedavi gördüğü İstanbul Maslak'taki bir hastanede hayatını kaybetti. 2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve zaman zaman diyalize bağlanan İrem'in eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyeti olduğunu açıkladı.

İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması - 2

HANSU İREM'DEN AÇIKLAMA

Hansu İrem, “Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti” dedi.


İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması - 3

TÖREN CUMARTESİ

Hansu İrem, vasiyetin yerine getirilmesi için çalışmaları başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle töreni cumartesi gününe planladıklarını söyledi.


İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması - 4

İLHAN İREM'E VEDA

Usta sanatçının cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.


İlhan İrem hayatını kaybetti | Eşi Hansu İrem'den vasiyet ve cenaze açıklaması - 5

Fotoğraf: Eurovision 1988 finaline katılan İlhan İrem, 13 Şubat'ta "Yurtta Barış Dünyada Barış" başlıklı parçayı seslendirmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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