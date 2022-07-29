İlhan İrem hayatını kaybetti

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan Türk müzik dünyasının duayen isimlerinden İlhan İrem'i kaybettik. 67 yaşındaki İlhan İrem, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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NTV Haber 29.07.2022 - 02:42| Son Güncelleme : 29.07.2022 - 02:50
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