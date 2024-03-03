İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu

Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Pek çok ünlü isim görkemli gecede ödüllerine kavuşurken İngiliz şarkıcı Raye 6 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. Törende İngiltere'nin "Küresel İkon"u olarak ödül kazanan Kylie Minogue da sahne aldı. İşte 2024 BRIT Ödülleri kazananları...

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 1

YILIN ŞARKISI

Raye ft. 070 Shake - Escapism 

EN İYİ R&B SANATÇISI

Raye

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

Raye

N-LIFE HABERLERİ

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 2

YILIN SANATÇISI

Raye

YILIN ALBÜMÜ

Raye – My 21st Century Blues

YILIN SÖZ YAZARI

Raye

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 3

EN İYİ POP PERFORMANSI

Dua Lipa

EN İYİ ULUSLARARASI GRUP

Boygenius

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 4

EN İYİ GRUP

Jungle

EN İYİ ALTERNATİF ROCK GRUBU

Bring Me The Horizon

EN İYİ ULUSLARARASI ŞARKICI

SZA

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 5

EN İYİ DANS PERFORMANSI

Calvin Harris

EN İYİ HIPHOP / RAP / GRIME

CasIsDead

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 6

EN İYİ ULUSLARARASI ŞARKI

Miley Cyrus - Flowers

İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu - 7

KÜRESEL İKON

Kylie Minogue

YILIN YAPIMCISI

Chase & Status

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