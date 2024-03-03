İngiltere'nin Grammy'si: 2024 BRIT Ödülleri kazananları belli oldu
Her yıl İngiltere'de düzenlenen törenle müzik dünyasının en iyilerine verilen BRIT Ödülleri sahiplerini buldu. Pek çok ünlü isim görkemli gecede ödüllerine kavuşurken İngiliz şarkıcı Raye 6 dalda ödül alarak geceye damga vurdu. Törende İngiltere'nin "Küresel İkon"u olarak ödül kazanan Kylie Minogue da sahne aldı. İşte 2024 BRIT Ödülleri kazananları...
YILIN ŞARKISI
Raye ft. 070 Shake - Escapism
EN İYİ R&B SANATÇISI
Raye
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
Raye