İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor
İran'ın Erdebil eyaletindeki Mışginşehr kentindeki Şehryeri, yaklaşık 8 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla en eski yerleşim yerleri arasında bulunuyor.
İranlı tarihçilere göre, eyaletin yönetim merkezi olan Erdebil şehri Sasani hükümdarı Firuz tarafından kurulmuş olmakla birlikte 1500 yıllık bir tarihe sahip.
Sasani, Abbasi, Büyük Selçuklu ve Safeviler döneminde parlak devirlerini yaşayan Erdebil’in tarihini daha da geriye götürmek mümkün.
Eski kentlerden olan Erdebil’in ne zaman kurulduğuna dair bilgiler kesin olmasa da Zerdüştlüğün kurucusu Zarathustra’nın burada yaşadığına dair çokça rivayet bulunuyor.