İran'ın Erdebil eyaletindeki 8 bin yıllık yerleşim yerinde kazı çalışmaları yapılıyor

Zarathustra'nın Avesta’yı, Erdebil ile Mışginşehr arasında bulunan Savalan Dağı’nda yazdığına inanılıyor. Bu nedenle Savalan Dağı, Zerdüştler tarafından da kutsal kabul ediliyor.

Bu durumda en eski adı Artavil olan Erdebil’in tarihini 2 bin 500 yıla kadar geriye götürmek mümkün.

Erdebil’in yakınındaki Mışginşehr’de bulunan, yaklaşık 8 bin yıllık olarak tarihlendirilen Şehryeri ise bölgenin en eski yerleşim birimi olarak biliniyor.

Bu tarihi alanda bulunan mezar taşını andıran büyük ebatlı taşların üstündeki baykuş figürleri dikkati çekiyor.