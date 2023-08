BİRÇOK FİLMİ GÜNÜMÜZE İLHAM KAYNAĞI OLDU

Öte yandan birçoğu roman uyarlaması olan projelerine kendi imzasını atan Alfred Hitchcock'un eserleri, pek çok defa yeniden çekildi ya da günümüz sinemasına ilham kaynağı oldu.



Bunlara örnek olarak "Çok Şey Bilen Adam" (The Man Who Knew Too Much), Gus Van Sant'ın yönettiği ve Vince Vaughn'un ikonik seri katil Norman Bates'i canlandırdığı "Sapık" (Psycho) ve bir başka "Cinayet Var" (Dial M for Murder) denemesi olan Michael Douglas'lı "Kusursuz Cinayet" (A Perfect Murder) gösterilebilir.