İstanbul'da Star Wars sergisi açıldı

İlk serisi 1977 yılında yayımlanan Star Wars yapımlarıyla paralel ilerleyen "Galaksinin Fanları Sergisi", 40 yıl boyunca hayranları tarafından tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeriyor.

İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 İşletme Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, serginin Star Wars fanları tarafından yapılmış çok özel bir sergi olduğunu söyledi.

Tuzcu, koleksiyonu İstanbul'a getirmek için özel bir çaba sarf ettiklerini belirterek, "Sergide özellikle 3 ana temaya özen gösterdik. Birinci Star Wars dünyasının minyatürleri, bir diğer tarafı ise sinema dekorlarına benzer oluşturulmuş alanlarımız ve son olarak Star Wars aksesuarları, koleksiyonerler tarafından yaptırılmış kask, ışın kılıcı, imzalı maskeler gibi" açıklamasını yaptı.