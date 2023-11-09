İtalyan arkeologlar Türkiye’deki kazılarda yeni bulgular paylaşacak
Türkiye’deki çeşitli antik kentlerde kazı çalışmaları yürüten 18 İtalyan arkeoloji misyonu, İtalyan Kültür Merkezi (İstanbul) tarafından düzenlenen 14. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Arkeoloji Sempozyumu’nda bir araya gelecek. Sempozyumda Türkiye’nin batısından doğusuna neredeyse tüm tarihi dönemleri kapsayacak şekilde sürdürülen kazılar hakkındaki bulgular kamuoyuyla paylaşılacak.
Tarihi mirasa katkı sunmak için Türk kurumlarıyla iş birliği hâlinde çalışan İtalyan ekiplerin kazıları, keşif süreçlerini, buluntuları ve hedeflerini anlatacakları “Eski Anadolu'da Arkeoloji ve Toplum: Türkiye’deki Arkeolojik Çalışmalara Eğitim, Araştırma ve Kazıda İtalya Katkısı” başlıklı sempozyum, 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde Beyoğlu’nda bulunan İtalyan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.