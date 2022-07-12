İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykelinin parçaları birleştirildi

SERGİNİN YILDIZI OLDU

Arkaik ve Helenistik dönemlere tarihlenen 4 ayrı Athena figürininin (heykelcik) yer aldığı serginin yıldızı ise İzmir'in Bayraklı ilçesindeki alanda 1930'lu yıllarda yapılan kazılarda parçaları bulunan ve uzmanlar tarafından yaklaşık 90 yıl sonra birleştirilen 28 santimetre boyundaki heykel oldu.