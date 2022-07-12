İzmir'de 1930'lu yıllarda bulunan Athena heykelinin parçaları birleştirildi

Haberler - Anadolu Ajansı | 12.07.2022 - 11:55 - Son Güncelleme : 12.07.2022 - 14:48
Milattan önce 300-600 yılları arası döneme tarihlenen 28 santimetre boyundaki Athena heykeli, İzmir Arkeoloji Müzesi'nde diğer üç Athena figürüyle sergileniyor.
İzmir Arkeoloji Müzesi'nin her ay depolardaki nadide eserleri sergilediği "Göremediklerinizi Göreceksiniz" adlı projesinin bu ayki bölümü, Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham, savaş ve barış tanrıçası olarak anılan Athena'ya ayrıldı.
Arkaik ve Helenistik dönemlere tarihlenen 4 ayrı Athena figürininin (heykelcik) yer aldığı serginin yıldızı ise İzmir'in Bayraklı ilçesindeki alanda 1930'lu yıllarda yapılan kazılarda parçaları bulunan ve uzmanlar tarafından yaklaşık 90 yıl sonra birleştirilen 28 santimetre boyundaki heykel oldu.
Milattan önce 300 ile 600 yılları arasındaki döneme tarihlenen pişmiş topraktan yapılma 28 santimetrelik eserde, Athena'nın oval yüz, belirgin burun, ağız, çene ve siyah saçlarla tasvir edildiği görülüyor.
Yaklaşık 40 parça halinde bulunan ve sandıklarda saklanan eserin, müzenin uzman ekibinin özenli çalışması sonucu birleştirildiği ve ilk kez sergilendiği kaydedildi.
İzmir Arkeoloji Müzesi Müdür Yardımcısı Arkeolog Elif Erginer, her ay özel bir eser grubunu özel vitrinlerde sergiye açtıkları projenin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Erginer, bu ayki sergiyi, mitolojide "tanrıların başı" Zeus ile "hikmet tanrıçası" Metis'in kızı olarak anılan Athena'ya ayırdıklarını belirtti.
İşte İzmir Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Athena heykeli'nden görüntüler...