James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız!

Avatar’ın merakla beklenen devam filmi Avatar: Suyun Yolu, 13 yılın ardından izleyiciyle buluştu. Vizyona girdiği ilk haftada büyük bir başarı yakalayan filmin yönetmeni James Cameron, Avatar'ı telefondan izlemek isteyenlere çıkıştı.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 1

İlk filmden 13 yıl sonra vizyona giren ve büyük ses getiren Avatar: Suyun Yolu (Avatar: Way of Water) görsel efektleriyle öne çıkıyor. İzleyiciler, filmin dev ekranda ve mümkünse IMAX 3D seçeneği sunan sinemalarda izlenmesini öneriyor.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 2

Avatar'ın Oscar ödüllü yönetmeni James Cameron da filmin sinema salonunda izlenmesini önerse de gerekli şartlar sağlanırsa evde de iyi bir seyir deneyimi yaşanabileceğini söyledi.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 3

NPR'a konuşan Cameron, "Avatar: Suyun Yolu'nu makul büyüklükte bir ekranda ve kaliteli ses sistemiyle izlerseniz, odanız da yeterince büyükse evde de iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz" dedi.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 4

TELEFONDA İZLEMEYE KARŞI ÇIKTI

Ayrıca filmi telefondan izleme fikrine açıkça karşı çıkan Cameron, bunun ekran büyüklüğüyle alakası olmadığını belirtti.

Cameron, "Bir şeyi telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız. Sinemaya gitmek, ekranın büyüklüğü ve ses sisteminin mükemmelliğiyle ilgili değil. Aynı anda birden fazla işi yapmamaya karar vermekle alakalı" dedi.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 5

"EVDE İZLENEN FİLMLERDE SİNEMADAKİ DUYGU DERİNLİĞİ OLUŞMAZ"

James Cameron, izleyicilerin kaçırdığı önemli kısmı; "Sinemaya gidince bir sanat eseriyle tüm dikkatini ona vereceğine dair bir anlaşma yapıyorsun. Evde bunu yapamazsın. Evde izlenen filmler, sinemada izlendiği kadar ağlatmaz çünkü aynı duygu derinliği oluşmaz" sözleriyle açıkladı.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 6

Ünlü yönetmen geçen günlerde Altın Küre Ödülleri gecesinde Variety'yle yaptığı söyleşide de benzer bir görüşü savunmuştu ve sinema salonlarının önemini vurgulamıştı.

James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız! - 7

"SİNEMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Kovid-19 salgının sürdüğü Çin'de bile halkın sinemaya gitmeye devam ettiğini belirten Cameron, "Toplum olarak sinemaya ihtiyacımız var. Bu kadar yayın platformu yeter" demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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