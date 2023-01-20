James Cameron'dan Avatar çıkışı: Telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız!

TELEFONDA İZLEMEYE KARŞI ÇIKTI

Ayrıca filmi telefondan izleme fikrine açıkça karşı çıkan Cameron, bunun ekran büyüklüğüyle alakası olmadığını belirtti.



Cameron, "Bir şeyi telefondan izlerseniz asıl noktayı kaçırırsınız. Sinemaya gitmek, ekranın büyüklüğü ve ses sisteminin mükemmelliğiyle ilgili değil. Aynı anda birden fazla işi yapmamaya karar vermekle alakalı" dedi.