Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu

Friends dizisinin "Chandler Bing"i Matthew Perry geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Evinin jakuzisinde ölü bulunan Perry'nin rol arkadaşı Jennifer Aniston, oyuncu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu - 1

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.

Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin diziden rol arkadaşı Jennifer Aniston, Variety'nin Actors on Actors programına katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu - 2

Bu yıl, Friends dizisinin 30. yıl dönümü. Aniston “30 yıl geçtiğini düşünmek bile çok tuhaf. NBC'de televizyonda ilk gösteriminin yapılacağı günü hatırlıyorum. Ben ve Matthew Perry bir yerlerde öğle yemeği yiyorduk. Yaşadığımız heyecan, sanki daha dünmüş gibi" dedi.

Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu - 3

Arkadaşı Perry'nin adı geçince gözyaşlarını tutamayan 55 yaşındaki oyuncu "Dizinin bu kadar uzun, harika bir ömre sahip olması ve hala insanlar için çok şey ifade etmesi, bence beşimizin - altımızın - asla hayal edemeyeceğimiz en büyük hediyelerden biri" dedi.

Aniston "Bizimki gerçekten sonsuza kadar sürecek bir aile" diye ekledi.

Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu - 4

ÖLÜM NEDENİ

Öte yandan, Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğü açıklanmıştı. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin "ketaminin akut etkilerinden" dolayı öldüğünü açıklanmıştı ancak soruşturmada, Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılacak.

"Kaza" olarak değerlendirilen ölümünde boğulma da etkili bir faktör olarak listelendi.

Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu - 5

Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi.

Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu - 6

FRIENDS YILDIZLARINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Evindeki jakuzide ölü bulunan ünlü aktörün Friends dizisindeki rol arkadaşları Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox ve Matt LeBlanc açıklamada "Matthew'un kaybından dolayı hepimiz büyük bir yıkım yaşadık. Biz oyuncu kadrosundan daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu anlaşılmaz kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla, elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Şimdilik düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesiyle, arkadaşlarıyla ve onu dünya çapında seven herkesle birlikte" ifadelerine yer vermişti.

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