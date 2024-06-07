Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu

Arkadaşı Perry'nin adı geçince gözyaşlarını tutamayan 55 yaşındaki oyuncu "Dizinin bu kadar uzun, harika bir ömre sahip olması ve hala insanlar için çok şey ifade etmesi, bence beşimizin - altımızın - asla hayal edemeyeceğimiz en büyük hediyelerden biri" dedi.

Aniston "Bizimki gerçekten sonsuza kadar sürecek bir aile" diye ekledi.