Jennifer Aniston, hayatını kaybeden rol arkadaşı hakkında konuştu
Friends dizisinin "Chandler Bing"i Matthew Perry geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Evinin jakuzisinde ölü bulunan Perry'nin rol arkadaşı Jennifer Aniston, oyuncu hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarstı.
Evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin diziden rol arkadaşı Jennifer Aniston, Variety'nin Actors on Actors programına katıldı.