Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez, yeni albümüyle hayranlarına buluşmak için gün sayıyor. Lopez, 16 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan albümüne film de çekti. Şarkıcı, filmin senaryosunu da eşi Ben Affleck ile kaleme aldı.

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 1

Geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğraflarını siyah bir resimle değiştiren ve hatta Instagram’daki tüm paylaşımlarını da kaldıran Jennifer Lopez, yeni albüm müjdesi vermişti.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 2

Lopez, 2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan "This Is Me… Then"inn 20. yılında duyurduğu yeni albümüne "This Is Me… Now" adını verdi.

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 3

54 yaşındaki şarkıcı şimdi de yeni albümüne özel  "This Is Me… Now: The Film" projesini duyurdu.

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 4

Lopez, filmin senaryosunu ise eşi Ben Affleck ile yazdı.

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 5

AYNI GÜN YAYINLANACAK

Dijital platformda yayınlanacak olan film ile albüm 16 Şubat 2024'te yayınlanacak.

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 6

Filmin yayınlanan tanıtımında Ben Affleck'in yazdığı 24 Kasım 2002 tarihli bir not görülüyor. Notta "Aşk zor ama sen tatlısın. Hediye için teşekkürler. Umarım çiçekleri seversin. Hiç yetmez demiştin. Sana inanıyorum" ifadeleri yer alıyor.

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 7

YAŞADIKLARINI ANLATACAK

'This Is Me… Now', Jennifer Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek

Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı - 8

Albüm, ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak. Lopez, 2002’deki albümünde de Affleck için 'Dear Ben' isimli bir şarkıya yer vermişti.

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