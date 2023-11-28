Jennifer Lopez'den film müjdesi: Senaryosunu Ben Affleck ile yazdı
Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen Jennifer Lopez, yeni albümüyle hayranlarına buluşmak için gün sayıyor. Lopez, 16 Şubat'ta piyasaya çıkacak olan albümüne film de çekti. Şarkıcı, filmin senaryosunu da eşi Ben Affleck ile kaleme aldı.
Geçtiğimiz aylarda tüm sosyal medya hesaplarında profil fotoğraflarını siyah bir resimle değiştiren ve hatta Instagram’daki tüm paylaşımlarını da kaldıran Jennifer Lopez, yeni albüm müjdesi vermişti.