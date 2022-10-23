John Lennon’ın son mektubuna 64 bin dolar

Bir Beatles hayranı, John Lennon’ın yazdığı mektuba ne kadar verebilir? Yeni yapılan bir açık artırma, bu sorunun yanıtı olarak 64 bin dolar dedi.

John Lennon’ın 8 Aralık 1980’de, New York’ta vurulmadan saatler önce yazdığı mektup açık artırmaya çıkarıldı. Daktiloyla yazılan mektup için beklenenin çok üzerinde bir rakam ortaya çıktı. John Lennon hayranı, mektuba 63 bin 750 dolar verdi.