John Lennon'ın hiç duyulmamış şarkı kaydı açık artırmaya çıkarılıyor

The Beatles grubu üyelerinden John Lennon ve eşi Yoko Ono’nun şimdiye kadar hiç gün yüzüne çıkmayan kaset kaydı, Danimarka’da açık artırmada satılacak.



John Lennon ve Yoko Ono’nun şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış kaset kaydı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da müzayedeye çıkarılıyor. 33 dakikalık ses kaydının, 50 yıldan uzun bir süre önce, Danimarkalı gençler tarafından kaydedildiği öğrenildi. The Beatles grubu, bu kayıttan birkaç ay sonra ayrıldıklarını duyurmuştu.



Kaset, John Lennon ve Yoko Ono çiftiyle Danimarka'da yapılan bir söyleşiyi ve Lennon’ın şimdiye kadar hiç yayınlanmayan bir şarkısını içeriyor.



Müzayede evi, kasedin 32 bin ila 50 bin dolar arasında rakama, bir müze ya da koleksiyoner tarafından satın alınmasını bekliyor.

Kopenhag'daki müzayede evinde kasetle birlikte okul gazetesinin orijinal baskısı ve 23 fotoğraf da yeni sahibine ulaşacak.

DANİMARKA'DA BİR OKUL GAZETESİ İÇİN KAYDEDİLDİ

Sıradan bir kasedin açık artırmaya çıkarılma serüveninin yaratıcısı olan bir grup genç öğrenci, Ocak 1970’te ikonik müzisyenle görüşerek okul gazetesi için bir söyleşi yapmıştı. O gençlerden biri olan Danimarkalı Karsten Hoejen, kendilerini “16 yaşında hippi gençlerdik” diye tanımladı.

Hoejen, o dönemde Lennon ve Ono’nun barış kampanyalarına ilgi duyduklarını anlattı. Çift, Danimarka’nın Thy şehrinde bulundukları bir dönemde gençlerle görüşmüştü.

Hoejen kasedi kaydederken, arkadaşı Jesper Jungersen de çiftin fotoğraflarını çekmişti. BBC’ye konuşan Hoejen, Lennon’ın kendisine hangi kurum adına röportaj yaptığını sorduğunu ve kendisinin de okul gazetesi diye yanıt verdiğini anlattı.

YOKO ONO'NUN KIZINI ZİYARET EDİYORLARDI



Lennon ve Ono çifti, Ono’nun, önceki evliliğinden olan kızı Kyoko’yu görmek için Danimarka’da bulunuyordu. Kyoko, babası ve babasının yeni eşiyle yaşıyordu. Söyleşinin eğlenceli ve rahat geçtiğini söyleyen Hoejen, Lennon ve Ono’nun, bir divanda Ono’nun kızı Kyoko, eski eşi Anthony Cox ve Cox’un eşi Melinda ile birlikte oturduklarını anlattı.