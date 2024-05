Lennon, Help! adlı filmde "You’ve Got to Hide Your Love Away" şarkısında bu gitarı kullandı.



Müzayade evinin daha önceki satışları arasında Lennon'ın 2,4 milyon dolara satılan başka bir akustik gitarı ve 2,2 milyon dolara satılan Ringo Starr'ın Ludwig bateri seti yer alıyordu.