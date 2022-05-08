Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 12:42

Şu sıralar eski eşi Amber Heard’e açtığı açtığı karalama davasıyla gündemde olan Amerikalı oyuncu Johnny Depp, yaşadığı boşanma ve mahkeme süreci nedeniyle Karayip Korsanlar’daki rolünü kaybettiğini iddia etmişti. Depp’in hayranları oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlattı.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 1

Amerikalı oyuncu ’in eski eşi e açtığı karalama davası yeni iddialar ve şaşırtıcı söylemlerle devam ediyor. Heard’ün kendisi hakkında yaptığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiği belirten Depp’e hayranlarından destek geldi.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 2

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Deppin seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 3

22 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Oyuncu, Disney yapımcılığındaki Karayip Korsanları serisinin 6. filminden Amber Heard yüzünden çıkarıldığını iddia etmişti. Oyuncunun menajeri, bu iddialar yüzünden Depp’in 22 milyon dolar zarara uğradığını paylaştı.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 4

"JOHNNY DEPP'İN YERİ DOLDURULAMAZ"

İmza kampanyasında şu an 435 bin adet imzaya ulaşıldı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 5

Depp’in seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 6

BU SERİYE DE VEDA ETTİ

Oyuncu aynı zamanda Harry Potter evreninde geçen Fantastik Canavarlar serisindeki Grindewald rolünü de hakkında çıkan söylentiler nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun yerini Danimarklı oyuncu Mads Mikkelsen aldı.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 7

İLK KEZ İFADE VERDİ

Devam eden karalama davasında Heard, bu hafta ilk defa ifader verdi. 58 yaşında Hollywood yıldızının kendisine şiddet uyguladığını anlatırken duygularına hakim olamayan Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım" dedi.

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi? - 8

"BENİ ANLADIĞINI SANDIM"

Heard, ilişkilerinin ilk döneminde, mutlu bir yaşantılarının olduğu ve Depp'in kendisini değerli hissettirdiğini de aktardı. Heard, "Bu adamın beni tanıdığını ve kimsenin görmediği bir şekilde gördüğünü hissettim. Beni anladığını hissettim. Nereden geldiğimi anladığını hissettim" sözlerini dile getirdi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER