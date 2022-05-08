Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?

İLK KEZ İFADE VERDİ

Devam eden karalama davasında Heard, bu hafta ilk defa ifader verdi. 58 yaşında Hollywood yıldızının kendisine şiddet uyguladığını anlatırken duygularına hakim olamayan Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım" dedi.