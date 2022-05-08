Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?

Haberler - ntv.com.tr | 08.05.2022 - 12:04 - Son Güncelleme : 08.05.2022 - 12:42
Amerikalı oyuncu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davası yeni iddialar ve şaşırtıcı söylemlerle devam ediyor. Heard’ün kendisi hakkında yaptığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiği belirten Depp’e hayranlarından destek geldi.
Depp’in seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor.
Oyuncu, Disney yapımcılığındaki Karayip Korsanları serisinin 6. filminden Amber Heard yüzünden çıkarıldığını iddia etmişti. Oyuncunun menajeri, bu iddialar yüzünden Depp’in 22 milyon dolar zarara uğradığını paylaştı.
İmza kampanyasında şu an 435 bin adet imzaya ulaşıldı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.
Depp’in seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor.
Oyuncu aynı zamanda Harry Potter evreninde geçen Fantastik Canavarlar serisindeki Grindewald rolünü de hakkında çıkan söylentiler nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun yerini Danimarklı oyuncu Mads Mikkelsen aldı.
Devam eden karalama davasında Heard, bu hafta ilk defa ifader verdi. 58 yaşında Hollywood yıldızının kendisine şiddet uyguladığını anlatırken duygularına hakim olamayan Heard, "Ondan ayrılmak istemedim. Bunun gerçek olmasını istemedim. Bunun yanlış olduğunu biliyordum ve ondan ayrılmak zorundaydım" dedi.
Heard, ilişkilerinin ilk döneminde, mutlu bir yaşantılarının olduğu ve Depp'in kendisini değerli hissettirdiğini de aktardı. Heard, "Bu adamın beni tanıdığını ve kimsenin görmediği bir şekilde gördüğünü hissettim. Beni anladığını hissettim. Nereden geldiğimi anladığını hissettim" sözlerini dile getirdi.