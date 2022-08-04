Joker'in devam filminin vizyon tarihi ve kadrosu kesinleşti

Haberler - ntv.com.tr | 04.08.2022 - 10:45 - Son Güncelleme : 04.08.2022 - 10:50
Joker: Folie à Deux (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak açıklanan devam filminin 24 Ekim 2024’te izleyiciyle buluşacağı paylaşıldı.
Filmin aynı zamanda müzikal türünde olacağı ve karanlık bir hikaye işleyeceği açıklandı.
Variety’nin haberine göre şarkıcı filmde Joaquin Phoenix’e Harley Quinn rolünde eşlik edecek.
Lady Gaga'nın canlandıracağı Harley Quinn rolünü daha önce Suicide Squad filmlerinde Margot Robbie canlandırmıştı. Avusturalyalı oyuncunun üç filmde canlandırdığı bu karakter DC hayranları tarafından çok sevilmişti.
Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.
Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.