Jude Law: VIII. Henry rolü için kan, dışkı ve ter kokulu bir parfüm kullandım

İngiliz oyuncu Jude Law, prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan ve beğeni toplayan "Firebrand"de VIII. Henry rolüyle seyirci karşısına çıktı. 50 yaşındaki oyuncu, yönetmen Karim Aïnouz'un tarihi dramasında, altı kez evlenen eski İngiltere Kralı rolünde.

Önceki gün Cannes'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Law, "Henry'nin kokusunu üç oda öteden alabileceğinize dair birkaç ilginç hikaye okudum" dedi.

"Bacağı çok kötü çürüyormuş. Gül yağı ile kokusunu saklamış. Berbat bir koku alırsam bunun rolde büyük bir etkisi olacağını düşündüm" diyerek, özel koku yapmak için uzman bir parfümcü görevlendirildiğini anlattı.