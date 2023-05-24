Jude Law: VIII. Henry rolü için kan, dışkı ve ter kokulu bir parfüm kullandım

İngiliz oyuncu Jude Law, prömiyeri Cannes Film Festivali'nde yapılan ve beğeni toplayan "Firebrand"de VIII. Henry rolüyle seyirci karşısına çıktı. 50 yaşındaki oyuncu, yönetmen Karim Aïnouz'un tarihi dramasında, altı kez evlenen eski İngiltere Kralı rolünde.
Önceki gün Cannes'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Law, "Henry'nin kokusunu üç oda öteden alabileceğinize dair birkaç ilginç hikaye okudum" dedi.
"Bacağı çok kötü çürüyormuş. Gül yağı ile kokusunu saklamış. Berbat bir koku alırsam bunun rolde büyük bir etkisi olacağını düşündüm" diyerek, özel koku yapmak için uzman bir parfümcü görevlendirildiğini anlattı.
“Harika kokular yapıyor ve aynı zamanda berbat kokular da üretiyor" diyen Law, "Bir şekilde bu olağanüstü çeşitlilikteki kan, dışkı ve ter kokusunu buldu. Başlangıçta, çok az bir şekilde kullandım. Ama sonra bir sprey şenliğine dönüştü" şeklinde konuştu.
Filmin yönetmeni Karim Aïnouz da Law'ın role yaklaşımına dair konuşurken "Sete girdiğinde, sadece korkunçtu" ifadesini kullandı.
Law, kralın, Alicia Vikander'ın canlandırdığı Catherine Parr'la son evliliğine odaklanan filmdeki performansıyla Cannes'da 8 dakika boyunca alkış aldı.
Law, daha önce verdiği bir röportajda, bugünkü monarşiyle ilgilenmediğini söyleyerek, "Gerçekten hiç takip etmiyorum. Ben dedikodu yapan biri değilim. Gerçekten zevk almıyorum. Hiç ilgimi çekmiyor ve gevezelik hikayelerini takip etmekten gerçekten hoşlanmıyorum" demişti.
Law, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın bu ayın başlarındaki taç giyme törenlerinin fotoğraflarına bakarak, "Bu ortaçağ töreni ve bunun günümüze uygulanışı beni çok modern hissettirdi" diye konuşmuştu.