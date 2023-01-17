Kadim şehir Mardin'in en nitelikli ve gizemli yapıları 'Abbaralar'

Kadim şehir Mardin'de, tarihi sokakların üzerine, altta geçit bırakılarak yapılan ve "Abbara" diye tabir edilen odalar, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan coğrafi zorunluluktan kaynaklı yapılan en nitelikli örnekler.

Dar ve sıkışık sokakları birbirine bağlamak amacıyla yapılan abbaralar, Güneydoğu Anadolu bölgesinde karşılaşılan yapılardır. Bölgelere göre Sabat, Kab ve Kabaltı olarak isimlendirilen abbaralar en nitelikli örneklerini Mardin’de barındırıyor. Mardin’de bulunan abbaraların boyu ise 90 santimetre ve 25 metre arasında değişiklik gösterebiliyor. Dar sokaklarda sıkça karşılaşılan geçitlerden kentte şu anda 55 adet bulunuyor. Abbaralar, alt tarafı kamusal alan, üst bölümü ise özel mülk olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Mardin’de sıkça karşılaşılan abbaralar, turistlerin ilgisini yoğun şekilde görüyor.