Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı

Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'daki yarışmanın ardından Kainat Güzeli (Miss Universe) olmak için yarışacağını açıklamıştı. Ancak ünlü modelin sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı - 1

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.

Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.

N-LIFE HABERLERİ

Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı - 2

"ONUR DUYUYORUM" DİYE AÇIKLAMIŞTI

Yarışmada derece alamayan model, daha sonra 28 Eylül'de Meksika'da gerçekleşecek olan Miss Universe'ye katılacağını "Miss Universe 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum. Bu Suudi Arabistan'ın Kâinat Güzellik Yarışması'na ilk kez katılması anlamına geliyor" sözleriyle duyurmuştu.

Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı - 3

MISS UNIVERSE İDDİAYI REDDETTİ

AncaK bu açıklamadan kısa bir süre sonra Miss Universe yönetimi, model Rumy Al-Qahtani'nin iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı - 4

CNN International'da yer alan habere göre; yarışmaya katılım için Suudi Arabistan’da herhangi bir seçim sürecinin yürütülmediği ve bu tür iddiaların yanıltıcı olduğu belirtildi.

Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı - 5

"NEDEN ADAYLIK AÇIKLADIĞINI BİLMİYORUZ"

Miss Universe sözcüsü, "Bayan Rumy el-Qahtani'nin adaylığını neden açıkladığını bilmiyoruz, ancak Suudi Arabistan yarışmasına katılmak istiyorsa, diğer tüm adaylarla aynı seçim sürecinden geçmek zorunda kalacak" dedi.

Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı - 6

Suudi model Al-Qahtani,1 milyon takipçili Instagram hesabında kombinlerini sık sık paylaşıyor.

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