Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı

SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK

"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.

Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.