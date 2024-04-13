Kainat Güzeli olmak için yarışacaktı: Suudi Arabistanlı modelin yalanı ortaya çıktı
Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani, Malezya'daki yarışmanın ardından Kainat Güzeli (Miss Universe) olmak için yarışacağını açıklamıştı. Ancak ünlü modelin sözlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.
SUUDİ ARABİSTAN TARİHİNDE BİR İLK
"Miss & Mrs Global Asya" güzellik yarışmasında bu sene ilk kez Suudi Arabistanlı model Rumy Al-Qahtani ülkesini temsil etti.
Suudi Arabistan'ın tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına katılan Al-Qahtani, bir sosyal medya gönderisinde, "Malezya'da düzenlenen Miss Asia International 2024 yarışmasına katılmaktan onur duyuyorum" diye yazdı.