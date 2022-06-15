Kamera Arkası Sergisi ile sinema tarihinde yolculuk

Haberler | 15.06.2022 - 15:27
Kamera Arkası Sergisi, Beyoğlu Sinema Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.
Usta yönetmen Reis Çelik’in küratörlüğünde hazırlanan sergide 1914’ten günümüze Muhsin Ertuğrul’dan Nazım Hikmet’e, Lütfi Akad’dan Atıf Yılmaz’a, Metin Erksan’dan Şerif Gören’e, Bilge Olgaç’tan Yılmaz Güney’e, Nuri Bilge Ceylan’dan Zeki Demirkubuz’a Türk sinemasının önde gelen yönetmenlerin ses getiren filmlerinin set fotoğrafları yer alıyor.
Sergide Yeşilçam’ın usta isimleri başta olmak üzere Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Ayhan Işık, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Tuncel Kurtiz, Kemal Sunal, Cahide Sonku’nun da aralarında bulunduğu sinemamızın yıldızlarının kamera arkası görüntülerinden oluşan 100’den fazla fotoğraf bulunuyor.
Sinema tarihçisi, fotoğrafçısı ve arşivcisi ile oyuncu yapımcı, yönetmen, sanat yönetmeni, set işçisi ve kameramanların arşivlerinden toplanılan dokümanlar arasından seçilen fotoğraflar, 1900’lü yılların başından 2000’li yılı başına kadar yüz yıllık bir sinema yolculuğundan elde edilen kamera arkası set fotoğraflarından oluşturuldu.