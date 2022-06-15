Kamera Arkası Sergisi ile sinema tarihinde yolculuk

Sinema tarihçisi, fotoğrafçısı ve arşivcisi ile oyuncu yapımcı, yönetmen, sanat yönetmeni, set işçisi ve kameramanların arşivlerinden toplanılan dokümanlar arasından seçilen fotoğraflar, 1900’lü yılların başından 2000’li yılı başına kadar yüz yıllık bir sinema yolculuğundan elde edilen kamera arkası set fotoğraflarından oluşturuldu.