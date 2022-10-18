Karadağ ve Kuzey Makedonya artan katılım ücretini ödeyemediği için Eurovision'a katılmayacak

Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımı doğrultusunda her yıl uluslararası şarkı yarışması düzenleniyor. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkelerin yayıncıları, bunun için bir ücret ödüyor. Bu ücret ülkenin büyüklüğüne göre değişiyor.
Ülkelerin yarışmaya katılım maliyetlerinin yükselmesi, iki ülkenin Eurovision’dan çekilmesine neden oldu. Karadağ ve Kuzey Makedonya, gelecek sene İngiltere’de yapılacak olan Eurovision’a artan maliyetler nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.
Kararda, Rusya’nın Ukrayna ile savaş halinde olması nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmesi etkili. En fazla katkıyı yapan ülkelerden Rusya’nın yarışmadan men edilmesinin ardından Rusya’nın bütçeye katkı yapamayacak olması nedeniyle Eurovision yönetimi bazı ülkelerden daha fazla para talep etti.
Karadağ Radyo Televizyon (RTCG) tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerinin artması ve sponsorların ilgisizliği nedeniyle Karadağ’ın yarışmadan çekildiği ifade edilerek, “Bu nedenle kaynakları mevcut ve planlanan ulusal projelerin finansmanına yönlendirmeye karar verdik" denildi.
Makedonya Radyo Televizyon (MRT) tarafından yapılan açıklamada ise, katılım için artan kayıt ücretinin yanı sıra Kuzey Makedonya'daki enerji krizi nedeniyle yarışmadan çekilme kararı alındığı belirtildi.
Eurovision Şarkı Yarışması’nın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, yarışmaya katılım maliyetlerini mümkün olduğunca uygun tutmayı taahhüt ettiklerini ve ücretlerin katılımcının göreceli büyüklüğü ve mali durumu dikkate alınarak rekabet eden ülke sayısına göre hesaplandığı aktarıldı.
Ülkelerden genellikle 5 milyon sterlin civarı bir ödeme talep ediliyor. Fakat net veriler kamuoyuyla paylaşılmıyor.
Ukrayna’dan Kalusha Orkestra, geöen yıl 66'ncısı yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği kazanmıştı. Yarışmanın ikincisi ise İngiltere oldu. Yarışmanın yapıldığı mayıs ayından sonra pek çok kişi, savaş koşulları nedeniyle yarışmanın Ukrayna’da değil, İngiltere’de yapılacağını konuşuyordu.
Temmuz ayında yapılan açıklamada, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna bu yılın galibi olsa da gelecek yıl Eurovision'un gelecek yıl İngiltere’de gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.
Eurovision’ı düzenleyen Avrupa Yayıncılık Birliği’nin (EBU) kesin katılımcı listesini bu hafta açıklaması bekleniyor.
Türkiye en son 2012’deki yarışmaya katılmış, 2013’ten itibaren TRT, üyesi olduğu EBU’nun bu yarışmasına katılmamıştı.
Yarışmaya ilk olarak 1975'te Semiha Yankı ile katılan Türkiye, ilk ve tek birinciliğini 2003'te Sertab Erener ile aldı. İlerleyen yıllarda yarışmaya Athena, Kenan Doğulu, Mor ve Ötesi, Manga ve Yüksek Sadakat grupları katıldı.
Eurovision'a Türkiye adına en son katılan sanatçı, 2012'de Can Bonomo oldu.