Karadağ ve Kuzey Makedonya artan katılım ücretini ödeyemediği için Eurovision'a katılmayacak

Avrupa Yayın Birliği üyesi ülkelerin katılımı doğrultusunda her yıl uluslararası şarkı yarışması düzenleniyor. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan ülkelerin yayıncıları, bunun için bir ücret ödüyor. Bu ücret ülkenin büyüklüğüne göre değişiyor.

Ülkelerin yarışmaya katılım maliyetlerinin yükselmesi, iki ülkenin Eurovision’dan çekilmesine neden oldu. Karadağ ve Kuzey Makedonya, gelecek sene İngiltere’de yapılacak olan Eurovision’a artan maliyetler nedeniyle katılmayacaklarını açıkladı.