Eurovision Şarkı Yarışması gelecek sene İngiltere’de düzenlenecek

2023 Eurovision Şarkı Yarışması ’ na ev sahipliği yapacak ülke belli oldu. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna bu yılın galibi olsa da gelecek yıl Eurovision'un İngiltere’de gerçekleştirilmesine karar verildi. Kültür Bakanı Nadine Dorries, resmi açıklamayı Twitter hesabından yaparken "Dostlarımızı desteklemek mutlak bir ayrıcalık ve onurdur" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DA DÜZENLENMEYECEK



Ukrayna’dan Kalusha Orkestra, 66. Eurovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği kazanmıştı. Yarışmanın ikincisi ise İngiltere oldu. Yarışmanın yapıldığı mayıs ayından bu yana pek çok kişi, savaş koşulları nedeniyle yarışmanın Ukrayna’da değil, İngiltere’de yapılacağını konuşuyordu.



"SAVAŞ SIRASINDA KİMSE EUROVISION YAPMADI"



Ukrayna Kültür ve Enformasyon Bakanı Oleksandr Tkachenko ise son açıklamasında gelecek yıl Eurovision’un ev sahibi olacaklarını söyleyerek, “Yarışmanın Ukrayna’da yapılmasından yana bir sıkıntımız yok. Tek sorun, savaş sırasında kimsenin Eurovision yapmamış olması. Şimdi EBU'nun belirlediği en önemli koşullara meslektaşlarımızla birlikte yanıt arıyoruz ama sanırım bazı koşulların değiştirilmesi gerektiğini açıklamamız gerekecek” demişti.