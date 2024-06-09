Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Kaburgalarım kırıldı
2022 yılında "katı kişi sendromu"na yakalanan ünlü sanatçı Celine Dion hastalığı hakkında konuştu. Şarkıcı nadir görülen hastalığı hakkında "Bazen ağrılarım o kadar şiddetleniyordu ki bir noktada kaburgalarım kırılmıştı" dedi.
Celine Dion, Aralık 2022'de nadir görülen nörolojik hastalık "katı kişi sendromu"na yakalandığını öğrenmişti.
Dion'un omuriliğini ve beynini etkileyen hastalıkla geçirdiği bir yılı kapsayan "I Am: Céline Dion" isimli belgeselini hayranlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.