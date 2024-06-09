Katı kişi sendromuyla mücadele eden Celine Dion: Kaburgalarım kırıldı

"ARTIK HAZIRIM"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Kanadalı şarkıcınını belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı. Şarkıcının hastalığını anlattığı ve ölümden döndüğünü söylediği anlar, sosyal medyada gündem oldu.

Dion belgeselde verdiği röportajda "Bana çok nadir görülen bir nörolojik bozukluk teşhisi konuldu ve daha önce hiçbir şey söylemeye hazır değildim ama artık hazırım" dedi.

"Konser vermek zor değil, konseri iptal etmek zor. Her gün çok çalışıyorum ama bunun bir mücadele olduğunu kabul etmeliyim. İnsanlar... Onları özlüyorum." diyen yıldız, "Koşamıyorsam yürüyeceğim. Yürüyemezsem sürüneceğim. Ama durmayacağım" ifadelerini kullandı.