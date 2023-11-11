Kayseri'de 4. yüzyıldan kalma yeni mozaikler çıkarıldı

Çalışmaların yaklaşık 4 bin metrekare alanda sürdüğünü ifade eden Dursun, "Yaptığımız değerlendirmelerde buranın 4. yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık. Buluntulara göre burada 3. yüzyıla ve daha sonrasına ait izler de bulunuyor" dedi.

"Taban mozaiklerinde kullanılan işçiliğin kaliteli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor" diyen Dursun, "Kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazıt bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar açığa çıkarıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler burada mevcut. Bu yılki kazılarımızın sonuna geldik. Çalışmalarımız inşallah seneye devam edecek" ifadesini kullandı.