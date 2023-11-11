Kayseri'de 4. yüzyıldan kalma yeni mozaikler çıkarıldı
Kayseri'deki kazı çalışmalarında mozaik alan 600 metrekareye çıktı. Yeni mozaiklerin 4. yüzyıldan kalma olduğu tespit edildi.
Kayseri'deki kazı çalışmalarında mozaik alan 600 metrekareye çıktı. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Örenşehir Mahallesi'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dursun, kalıcı çalışmaların 3 yıl önce başladığını anımsattı.
Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan kazılarda bazı alanların açığa çıkarıldığını vurgulayan Dursun, "Yapı, her yıl genişleyerek büyüyor. Yapılan ilk değerlendirmelerdeki 300 metrekare mozaik alan şu anda 600 metrekareye kadar çıktı" dedi.