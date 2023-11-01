Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürleri altına işlendi

TAKILAR İÇİN 320 GRAM ALTIN KULLANDI

El işiyle yaptığı gerdanlık, yüzük, küpe ve bileklikten oluşan takılarda 22 ayar altın kullandığını ve bunların toplam ağırlığının 320 gram olduğunu belirten Ekinci, "Şu an el işçiliği emeğini saymazsak sadece maden değeri olarak 600 bin lira. Sadece 1 set yaptık. Ürünü ticari amaçla yapmadım. O yüzden satmayı da düşünmüyoruz. Hedefim Diyarbakır'ın, Mezopotamya'nın ve bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini bütün dünyaya duyurmak. Bu amaçla yaptım" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır ve bölgenin tarihi ve kültürel açıdan zengin bir yelpazeye sahip olduğunu dile getiren Ekinci, benzer tasarımlar yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.