Kazılarda çıkarılan yaklaşık 12 bin 500 yıllık eserlerin figürleri altına işlendi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 yıllık Körtik Tepe'deki kazıda çıkarılan eserlerdeki farklı hayvan figürleri altın takılara işlendi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaklaşık 12 bin 500 yıllık Körtik Tepe'deki kazılarda çıkarılan eserlerdeki farklı hayvan figürleri takı tasarım ustası tarafından altın gerdanlık, küpe, yüzük ve bileklikte kullanıldı.
"Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Kurtarılması Projesi" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında Körtik Tepe'de yapılan kazılarda insanlık tarihine ışık tutan çok sayıda eser gün yüzüne çıkarıldı.