Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı

Aksiyon serileri Matrix ve John Wick ile dünya çapında üne kavuşan Keanu Reeves'e hayranlarından biri evlenme teklifi etti. Oyuncunun esprili cevabı ise gündem oldu.

Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı

Matrix'de Neo karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu , "John Wick: Chapter 4" filmi için hayranlarıyla buluştu. ABD'de düzenlenen SXSW Film Festival'e katılan 58 yaşındaki Reeves'e hayranlarından birinin evlilik teklifi etmesi üzerine ilginç anlar yaşandı.

Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - 1

"NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET!"

Kanadalı aktörün hayranlarından biri, o sırada sahnede olan oyuncuya
"Seninle evleneceğim!" diyerek Reeves'e seslendi. Aktör ise bunun üzerine komik bir yanıt vererek "Dilediğin şeye dikkat et" ifadelerini kullandı.

Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - 2

Oyuncu hiç yaşlanmadığı üzerine yapılan yorumlara da"Yaşlanıyorum. Gerçekten yaşlanıyorum" demeyi ihmal etmedi.

İLK MATRIX FİLMİNDEKİ KIRMIZI HAPI HALA SAKLIYOR

Öte yandan Reddit'te düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask-Me-Anything / AMA) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, film setlerinden çaldığı şeyler hakkında konuşmuştu. 58 yaşındaki Reeves "Aslında çalmadım… John Wick'teki saat ve evlilik yüzüğünü, 47 Ronin'den bir kılıcı ve Wachowskilerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" dedi.

Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı - 3

MATRIX'TEKİ HAP SAHNESİ

Filmde, Morpheus karakteri Neo‘yla (Reeves) unutulmaz bir konuşma yapar ve ona kırmızı ya da mavi hap arasında seçim yapmasını ister. Morpheus filmde "Mavi hapı alırsan, bu hikaye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…” ifadelerini kullanıyor. Filmde kırmızı hapı tercih eden Neo, bambaşka bir gerçeklik ile karşılaşır.

JOHN WICK 4 GELİYOR

Oyuncu 24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick'in 4. filminde, ölen karısından yadigar kalan köpeğinin intikamı için mafyaya savaş açan karaktere yeniden hayat verecek.

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