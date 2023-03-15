Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı

Matrix'de Neo karakteriyle akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves, "John Wick: Chapter 4" filmi için hayranlarıyla buluştu. ABD'de düzenlenen SXSW Film Festival'e katılan 58 yaşındaki Reeves'e hayranlarından birinin evlilik teklifi etmesi üzerine ilginç anlar yaşandı.
"NE DİLEDİĞİNE DİKKAT ET!"
Kanadalı aktörün hayranlarından biri, o sırada sahnede olan oyuncuya
"Seninle evleneceğim!" diyerek Reeves'e seslendi. Aktör ise bunun üzerine komik bir yanıt vererek "Dilediğin şeye dikkat et" ifadelerini kullandı.
Oyuncu hiç yaşlanmadığı üzerine yapılan yorumlara da"Yaşlanıyorum. Gerçekten yaşlanıyorum" demeyi ihmal etmedi.
İLK MATRIX FİLMİNDEKİ KIRMIZI HAPI HALA SAKLIYOR
Öte yandan Reddit'te düzenlenen Bana İstediğini Sor (Ask-Me-Anything / AMA) etkinliğine katılan ünlü oyuncu, film setlerinden çaldığı şeyler hakkında konuşmuştu. 58 yaşındaki Reeves "Aslında çalmadım… John Wick'teki saat ve evlilik yüzüğünü, 47 Ronin'den bir kılıcı ve Wachowskilerin bana verdiği ilk kırmızı hapı aldım" dedi.
MATRIX'TEKİ HAP SAHNESİ
Filmde, Morpheus karakteri Neo‘yla (Reeves) unutulmaz bir konuşma yapar ve ona kırmızı ya da mavi hap arasında seçim yapmasını ister. Morpheus filmde "Mavi hapı alırsan, bu hikaye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…” ifadelerini kullanıyor. Filmde kırmızı hapı tercih eden Neo, bambaşka bir gerçeklik ile karşılaşır.
JOHN WICK 4 GELİYOR
Oyuncu 24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick'in 4. filminde, ölen karısından yadigar kalan köpeğinin intikamı için mafyaya savaş açan karaktere yeniden hayat verecek.