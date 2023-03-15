Keanu Reeves hayranından evlilik teklifi aldı

MATRIX'TEKİ HAP SAHNESİ



Filmde, Morpheus karakteri Neo‘yla (Reeves) unutulmaz bir konuşma yapar ve ona kırmızı ya da mavi hap arasında seçim yapmasını ister. Morpheus filmde "Mavi hapı alırsan, bu hikaye sona erer, yatağında uyanırsın ve istediğin her neyse ona inanırsın. Kırmızı hapı alırsan Harikalar Diyarı’nda kalırsın. Ben de sana tavşan deliğinin gittiği yerleri gösteririm. Unutma… Sana vadettiğim tek şey gerçek, fazlası değil…” ifadelerini kullanıyor. Filmde kırmızı hapı tercih eden Neo, bambaşka bir gerçeklik ile karşılaşır.



JOHN WICK 4 GELİYOR



Oyuncu 24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick'in 4. filminde, ölen karısından yadigar kalan köpeğinin intikamı için mafyaya savaş açan karaktere yeniden hayat verecek.