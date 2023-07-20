Keanu Reeves müzik grubuyla 20 yıl sonra sahneye döndü
Matrix ve John Wick serilerinin yıldızı Keanu Reeves, 20 yıllık aranın ardından müzik grubuyla sahnelere döndü. Yıllar sonra ilk kez yeni şarkı çıkaran Reeves ve grubu, yeni albümlerinin de dinleyiciyle buluşacağı tarihi duyurdu.
Sinema yıldızı Johhny Depp'in Hollywood Vampires grubuyla sahnelerin tozunu attırmasının ardından Keanu Reeves de sahnelere döndü.
Matrix ve John Wick serilerinin başrol oyuncusu Keanu Reeves, yıllar sonra müzik kariyerine kaldığı yerden devam kararı aldı. 58 yaşındaki Kanadalı aktör, "Dogstar" adlı rock grubuyla 20 yıl sonra ilk kez konser verdi.
Grup, elektro gitar çalan Reeves'in yanı sıra gitarist ve vokalist Bret Domrose ve baterist Rob Mailhouse'dan oluşuyor. 90'ların ortaları ile 2000'lerin başında aktif olan grup, 2002'de çalışmalarını durdurmuştu.